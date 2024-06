Spędź z nami wakacje w Zabrzu!

Lipiec i sierpień będą miesiącami cyklicznych wydarzeń, które już teraz warto zapisać sobie w kalendarzach. To świetna okazja do wakacyjnego relaksu, nie tylko dla cieszących się przerwą od szkoły uczniów, ale także wszystkich dorosłych!

IV Carnall Festival

Już w lipcu najbardziej industrialna strefa kultury w Polsce wypełni się dźwiękami muzyki. 7 lipca w zrewitalizowanej strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza, odbędzie się pierwszy koncert w ramach czwartej edycji Carnall Festivalu. Na festiwalowej scenie pojawią się różne style i gatunki. Każdy, kto zagości w tym wyjątkowym miejscu, znajdzie coś dla siebie.

7 lipca wystąpią Daria ze Śląska oraz Natalia Szroeder. Na kolejnym koncercie, 21 lipca, posłuchamy trzech najlepszych twórców polskiego rapu i hip-hopu – O.S.T.R. oraz Fisz Emade. Patrycja Markowska i Oskar Cyms pojawią się na trzecim i przedostatnim koncercie Carnall Festivalu 4 sierpnia. Ostatni koncert odbędzie się 25 sierpnia – wystąpią Young Igi, Otsochodzi oraz Daria Zawiałow.

Na wszystkich spragnionych uczty muzycznej czeka także strefa gastro – Pub Zmiękczalnia, obowiązkowy punkt na turystyczno-gastronomicznej mapie Śląska, serwujące jedyne takie, regionalne piwo, czorne pierogi i śląsko nutella!

Wycieczki GZM

Z okazji 7 urodzin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 29-30 czerwca odbędzie się szereg imprez mających na celu lepsze poznanie wszystkich regionów Metropolii oraz integrację lokalnych społeczności. Również w naszym mieście odbędą się dwie wycieczki, dzięki którym będzie można poznać wyjątkowe fakty z historii Zabrza.

Monumentalna rajza po Elektrociepłowni Zabrze

Elektrociepłownia Zabrze przeszła na emeryturę, ale jej mury nadal zachwycają rozmachem i swoją skalą. Dodatkowo wszystko wygląda tu tak, jakby produkcji zaprzestano zaledwie dzień wcześniej. W trakcie Rajzy po Elektrociepłowni Zabrze uczestnicy poznają: historię odkrycia górnośląskiego węgla, budowę pierwszej elektrowni na Górnym Śląsku i jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Poznają także sylwetki niezwykłych postaci, które miały decydujący wpływ na rozwój regionu i proces górnośląskiej industrializacji.

Termin: 30.06.2024Godzina startu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00Miejsce startu: Zabrze, Wolności 416Rezerwacja: Ilość miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja. Zapisy osobiste lub telefoniczne w Punkcie Informacji o Mieście: ul. Powstańców Śląskich 2/1, Zabrze, Tel. (32) 271 72 76. Rezerwacja możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Organowe – „Love Na Bis”

Przyjdź, dotknij i posłuchaj! Zapraszamy do odwiedzenia jedynego w Metropolii zakładu budowy i renowacji organów, mieszczącego się w zachwycającym swą architekturą budynku dawnej cechowni dawnej kopalni Rokitnica. Wycieczkę zwieńczy krótki koncert organowy w jednym z zabrzańskich kościołów. To właśnie tutaj będzie można posłuchać opowieści i zobaczyć na własne oczy jak powstają organy, jak wygląda ich składanie oraz transport. Po zwiedzaniu Zakładu Budowy i Renowacji Organów uczestnicy wycieczki udadzą się na krótki koncert organowy w kościołach pw. św. Wawrzyńca (I tura wycieczki) lub pw. św. Teresy (II tura wycieczki).

Termin: 29.06.2024Godzina startu: 08:45, 12:45Miejsce startu: Zabrze, ul. Jagiellońska 9Rezerwacja: Ilość miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja. Zapisy osobiste lub telefoniczne w Punkcie Informacji o Mieście: ul. Powstańców Śląskich 2/1, Zabrze Tel. (32) 271 72 76. Rezerwacja możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Spędź czas na świeżym powietrzu!

Wakacyjne chillouty wróciły także na dziedziniec Szybu Maciej w Zabrzu. Przez całe lato, w każdy piątek (aż do 30 sierpnia), od godz. 18.00, będzie można doświadczyć atmosfery letniego chillu, a to wszystko za sprawą atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy oraz najlepszego jedzenia serwowanego przez Szefa Kuchni! Wstęp na wydarzenie jest wolny, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://szybmaciej.pl/chillout-lato-2024/

“Letnia Scena w Szybie Maciej” to cykl koncertów z muzyką na żywo organizowanych na terenie Szybu Maciej. Jeśli marzy Ci się przyjazny, weekendowy klimat z muzyką na żywo, to zapraszamy co sobotę w godzinach 19:00-20:45. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie – wstęp wolny! Więcej informacji na: https://szybmaciej.pl/letnia-scena-lipiec-2024/

Kawiarnia Artystyczna zaprasza na cykliczne pokazy filmowe, czyli „Kino Plenerowe”. To propozycja dla tych, którzy uwielbiają dobre kino, ale też dla tych, którzy dawno w kinie nie byli, a teraz będą mogli połączyć przyjemność z oglądania filmów z rekreacją na świeżym powietrzu. Przed Domem Muzyki i Tańca będą na Państwa czekały grill, foodtracki, leżaki i mnóstwo dobrej zabawy. 29 czerwca będziemy mogli zobaczyć dwa filmy – o godzinie 21.00 wyświetlony zostanie „Madagaskar 2”, a o godz. 22.30 „Dzień Świra”.

Mamy piękną słoneczną pogodę a sezon na Kąpielisku Leśnym wystartuje w pierwszy dzień wakacji! Aktualnie trwają ostatnie prace porządkowe i bieżące remonty infrastruktury. Napełniane są także niecki basenowe. Na terenie Kąpieliska będzie można skorzystać także z oferty gastronomicznej. Na najmłodszych czekać będzie także wata cukrowa popcorn oraz lody!

W Grzybowicach natomiast można wybrać się do Geoparku, który powstał na terenach dawnego wyrobiska gliny. Podzielony został na część północną i południową. Na obszarze objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne Geoparku. Zamontowane zostały też tablice informacyjne o tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego. W południowej części terenu zamontowano małą architekturę (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostały oczyszczone, a tuż przy nich powstały drewniane pomosty. Odwiedzający to miejsce mogą odpocząć na trawiastej plaży, na której zamontowano leżaki.

Na spacer z pewnością warto wybrać się do Tężni solankowych, które powstały w ub. roku na terenie dwóch zabrzańskich dzielnic. W Kończycach wybudowana została ona na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Dorotki, a w Maciejowie – na terenie Orlika przy ul. Kondratowicza. Obiekty są w sezonie ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Lato w Miejskim Ogrodzie Botanicznym! Przed nami letnie i upalne weekendy, a jednym z najlepszych sposobów na spędzenie ich, są spacery w otoczeniu pięknej przyrody. Zachęcamy do odwiedzenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, który o tej porze roku zachwyca bogactwem kwitnącej roślinności. Nasz ogród otwarty jest dla zwiedzających w okresie od 1 maja do 31 października.

Zabrzańscy muzealnicy zachęcają także do odwiedzenia wystaw zorganizowanych w naszym mieście. Wszystkim, którzy nie mieli jeszcze okazji odwiedzić wystaw, które prezentuje aktualnie Muzeum Miejskie w Zabrzu, przypominamy, że czekają na nich dwie ekspozycje.

Wystawa pn. „Wątki zebrane. Wanda Hołoszkiewicz oraz goście: Grupa PRZEKAZ, Amalia Fidyk i…” to pierwsza taka wystawa tkaniny artystycznej w naszym Muzeum! Dlatego też muzealnicy zaczynają od kontekstów szerokich – etnograficznych. Pokazane zostało mistrzostwo w powtarzalności motywów i wzorów właściwe tradycyjnym haftom i koronkom, by następnie przejść do tkanych i haftowanych opowieści o bardzo indywidualnym charakterze i oryginalnej formie.

„Jedwabnym szlakiem duszy” to wystawa obrazów abstrakcyjnych, kolorystycznie utrzymanych w ciepłej tonacji barw. Są wynikiem refleksji artystki nad sensem życia ludzkiego, narodzinami, przemijaniem. Stanowią wizję tego co było, jest i być może. Chociaż wszystkie z nich zostały przez artystkę nazwane, to jednak ilu będzie odbiorców jej sztuki, tyle tytułów jej prac. Obecnie Helena Dzionyk. zajmuje się unikatową sztuką tworzenia obrazów na zwiewnym, delikatnym jedwabiu. Jest to niespotykana w Polsce, niezwykle trudna sztuka malowania. Dochodziła do tej techniki samodzielnie, osiągając w niej mistrzostwo. Malowanie na jedwabiu wymaga precyzji dotknięcia pędzla, ponieważ raz położona plama, nie jest możliwa do usunięcia i poprawienia (inaczej, niż w obrazach olejnych)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.muzeumzabrze.pl

