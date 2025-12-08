71-latek ubrudził pół miasta! Namierzyli go po "śladzie węglowym". Wkrótce stanie przed sądem

Zuzanna Sekuła
2025-12-08 16:16

Ogromne ilości węgla wysypały się na ulice Mysłowic, wywołując niemałe poruszenie wśród mieszkańców. Winowajcą okazał się 71-letni kierowca ciężarówki, który w rażący sposób zaniedbał swoje obowiązki, doprowadzając do niekontrolowanego rozsypania ładunku na kluczowych arteriach komunikacyjnych. Służby, podążając za "śladem węglowym", bez problemu namierzyły winowajcę. Senior za spektakularną wpadkę zostanie postawiony przed sądem.

71-latek ubrudził pół miasta! namierzyli go po śladzie węglowym. Wkrótce stanie przed sądem

i

Autor: Policja Mysłowice/ Materiały prasowe
  • W poniedziałek rano ulice w Mysłowicach zostały zasypane węglem. 
  • 71-letni kierowca ciężarówki został namierzony dzięki "śladowi węglowemu".
  • Sprawdź, w jaki sposób doszło do zdarzenia i jakie konsekwencje czekają teraz nieodpowiedzialnego seniora.

Węgiel na ulicach Mysłowic

W poniedziałek (8 grudnia), w godzinach porannego szczytu, mieszkańcy Mysłowic zastali nietypowy widok - na ulicach miasta pojawiły się gigantyczne ilości węgla, które miejscami niemal całkowicie pokryły jezdnię. Wkrótce potem dyżurny mysłowickiej jednostki policji odebrał serię pilnych zgłoszeń. Zaniepokojeni kierowcy informowali o samochodzie ciężarowym rozsypującym przewożony ładunek. Patrolowcy już w drodze na miejsce zgłoszenia przecierali oczy ze zdziwienia. Skala zdarzenia była przytłaczająca – spore ilości węgla, w kawałkach i "rozjeżdżone", pokrywały długie odcinki ulicy Stadionowej, Oświęcimskiej oraz Ziętka.

Czad zabija po cichu - kampania w Mysłowicach

71-letni kierowca ciężarówki odpowie przed sądem

Mundurowi, podążając za czarnymi śladami pozostawionymi na jezdni, rozpoczęli pościg za ciężarówką. Stwarzający zagrożenie pojazd został ostatecznie zatrzymany na ulicy Dworcowej. Za kierownicą zestawu siedział 71-letni mężczyzna, który - jak się okazało - w karygodny sposób zaniedbał swoje obowiązki. Przewożony przez niego ładunek węgla był niewłaściwie zabezpieczony. 

Służby natychmiast podjęły działania mające na celu usunięcie rozsypanego węgla z dróg. Operacja usuwania czarnego surowca była skomplikowana i czasochłonna. Za doprowadzenie do zdarzenia 71-letni mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć przed sądem. 

WĘGIEL
MYSŁOWICE