Strażnicy zatrzymali kuriera i jego przesyłkę. Na pace przewoził nie tylko paczki

Kurier próbował przewieźć migrantów do Niemiec

Do zdarzenia doszło w rejonie MOP Młyński Staw na autostradzie A4. Funkcjonariusze straży granicznej na miejscu ustalili, że cudzoziemcy, wśród których było sześciu mężczyzn, dwie kobiety i jedno dziecko w wieku 11 lat. Żadne z nich nie posiadało dokumentów uprawniających do przebywania na terenie Polski. Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Pojazdem kierował obywatel Niderlandów. Mężczyzna próbował przewieźć nielegalnych migrantów do Niemiec. Wszyscy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów z KMP w Opolu przewiezieni do Placówki Straży Granicznej w Opolu, gdzie prowadzono z nimi dalsze czynności.

Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, przy użyciu podstępu. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. W niedzielę (5 marca) Syryjczycy zostali przekazani słowackim służbom w ramach umowy o readmisji - informuje śląska straż graniczna.

Kierowcy przedstawiono zarzut organizacji przekroczenia granicy RP w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Opolu.

