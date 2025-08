Strzelanina miała miejsce we wtorek, 5 sierpnia, około godziny 8:20 w miejscowości Iwanowice Małe (powiat kłobucki).

Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Długiej – mężczyzna został postrzelony.

Wszystkie służby zostały natychmiast postawione w stan alarmu, a ulica Długa została zamknięta.

Rozpoczęła się policyjna obława na sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak informuje "Dziennik Zachodni", zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło do służb we wtorek, 5 sierpnia, o godzinie 8:20. Według wstępnych informacji, 39-letni mężczyzna został postrzelony w okolicy ulicy Długiej. - Natychmiast wszystkie służby zostały postawione w stan alarmu, a w miejscowości, w której doszło do zdarzenia zamknięto ulicę Długą i rozpoczęto poszukiwania mężczyzny, który oddał strzał - poinformowała w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" podkomisarz Joanna Wiącek-Głowacz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. "Obecnie trwa obława policji, poproszono mieszkańców o nieopuszczanie domów na czas akcji policji. Policja apeluje o pozostanie w domach!" - przekazał lokalny portal klobucka.pl. Według nieoficjalnych informacji klobucka.pl, w Iwanowicach Małych doszło do rodzinnej tragedii. Postrzelony mężczyzna miał być bratem sprawcy.

