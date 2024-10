Cały czas jest powtarzane, jak to Świętochłowice wracają. Ta droga jest długa, jednakże myślę, że tutaj już jesteśmy na końcu tego tunelu. Widać nie tyle światełko, co wyjście z tego tunelu, a będzie nim na pewno stworzenie trybun. Cała infrastruktura ma się poprawić do początku przyszłego roku, czyli w założeniach do maja. Mówimy o 3,500 miejsc siedzących, czyli pierwszym i drugi etapie budowy tych trybun. Do tego dochodzi przebudowa trybuny głównej. Widzimy się w większej liczbie już na kolejnych zawodach, w kolejnym roku - powiedział naszemu dziennikarzowi prezes Sichma.