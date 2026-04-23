Młoda kierująca potrąciła nastolatkę

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia około godziny 8:40 w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Nowowiejskiego w Częstochowie. To miejsce, gdzie o poranku ruch pieszych i samochodów jest szczególnie duży. 16-letnia piesza, która prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście, została potrącona przez samochód osobowy marki BMW. W wyniku zdarzenia doznała obrażeń i konieczna była pomoc medyczna — nastolatka trafiła do szpitala na dalszą diagnostykę i leczenie.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej, mimo że znajdowała się ona na pasach. Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, kobieta odjechała z miejsca zdarzenia w kierunku ulicy Sobieskiego, nie informując służb o wypadku. Takie zachowanie stanowi poważne naruszenie przepisów i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dzięki dokładnej relacji świadka mundurowi szybko namierzyli pojazd oraz jego właścicielkę. 19-latka została odnaleziona w krótkim czasie. Badanie wykazało, że była trzeźwa, jednak jej zachowanie na drodze oraz decyzja o ucieczce z miejsca zdarzenia świadczą o dużej nieodpowiedzialności i braku doświadczenia. W konsekwencji młoda kierująca straciła dopiero co zdobyte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

19-latka odpowie przed sądem

Obecnie sprawą zajmują się częstochowscy śledczy, którzy szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Zebrany materiał dowodowy trafi do sądu, który podejmie decyzję o dalszych konsekwencjach dla 19-latki. Niewykluczone, że odpowie ona nie tylko za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, ale również za oddalenie się z miejsca wypadku.

Policja ponownie apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Szczególnie młodzi kierowcy, którzy dopiero zdobywają doświadczenie za kierownicą, powinni wykazywać się ostrożnością i odpowiedzialnością. Na drodze nie ma miejsca na brawurę ani lekceważenie zasad. Każda chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, a konsekwencje takich zdarzeń mogą być odczuwalne przez wiele lat — zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanych.