Świeżo upieczona kierująca potrąciła nastolatkę. Zamiast pomóc uciekła z miejsca zdarzenia

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-04-23 6:44

19-letnia kierująca potrąciła 16-latkę na przejściu dla pieszych i odjechała z miejsca zdarzenia. Dzięki reakcji świadka policja szybko ustaliła jej tożsamość. Okazało się, że kobieta zdobyła prawo jazdy zaledwie kilka dni wcześniej i już je straciła.

Potrącenie 16-latki

Młoda kierująca potrąciła nastolatkę

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia około godziny 8:40 w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Nowowiejskiego w Częstochowie. To miejsce, gdzie o poranku ruch pieszych i samochodów jest szczególnie duży. 16-letnia piesza, która prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście, została potrącona przez samochód osobowy marki BMW. W wyniku zdarzenia doznała obrażeń i konieczna była pomoc medyczna — nastolatka trafiła do szpitala na dalszą diagnostykę i leczenie.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej, mimo że znajdowała się ona na pasach. Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, kobieta odjechała z miejsca zdarzenia w kierunku ulicy Sobieskiego, nie informując służb o wypadku. Takie zachowanie stanowi poważne naruszenie przepisów i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dzięki dokładnej relacji świadka mundurowi szybko namierzyli pojazd oraz jego właścicielkę. 19-latka została odnaleziona w krótkim czasie. Badanie wykazało, że była trzeźwa, jednak jej zachowanie na drodze oraz decyzja o ucieczce z miejsca zdarzenia świadczą o dużej nieodpowiedzialności i braku doświadczenia. W konsekwencji młoda kierująca straciła dopiero co zdobyte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Polecany artykuł:

Szok na Jasnej Górze! Jędraszewski porównał motocyklistów do husarii. "Żelazne …

19-latka odpowie przed sądem

Obecnie sprawą zajmują się częstochowscy śledczy, którzy szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Zebrany materiał dowodowy trafi do sądu, który podejmie decyzję o dalszych konsekwencjach dla 19-latki. Niewykluczone, że odpowie ona nie tylko za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, ale również za oddalenie się z miejsca wypadku.

Policja ponownie apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Szczególnie młodzi kierowcy, którzy dopiero zdobywają doświadczenie za kierownicą, powinni wykazywać się ostrożnością i odpowiedzialnością. Na drodze nie ma miejsca na brawurę ani lekceważenie zasad. Każda chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, a konsekwencje takich zdarzeń mogą być odczuwalne przez wiele lat — zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanych.

QUIZ. Prawda czy mit? Sprawdź, czy znasz przepisy, które łamie pół Polski
Pytanie 1 z 9
Czy można przejść przez pustą ulicę na czerwonym świetle?
