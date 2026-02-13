Jaworzno otwiera się na pracowników. Wkrótce ruszą rekrutacje

W najbliższych miesiącach mają ruszyć pierwsze rekrutacje do powstającej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Jak poinformowała w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska, rozpoczęcie budowy tzw. polskiego hubu motoryzacyjnego planowane jest jeszcze w 2026 roku, a pierwsze ogłoszenia o zatrudnieniu powinny pojawić się już wkrótce.

Nowa inwestycja ma odegrać ważną rolę w łagodzeniu skutków zmian w branży motoryzacyjnej na Śląsku. Szczególnie dotyczy to pracowników tyskiej fabryki Stellantis, gdzie zapowiedziano redukcję etatów w związku ze spadkiem popytu na produkowane modele oraz trudną sytuacją całego europejskiego sektora. Część zatrudnionych zdecydowała się już na program dobrowolnych odejść, który przewiduje finansowe rekompensaty zależne od stażu pracy. Rozwiązania umów mają następować stopniowo w kolejnych miesiącach.

Resort pracy podkreśla jednak, że dane ogólnokrajowe nie wskazują na masową falę zwolnień. W ubiegłym roku liczba osób objętych redukcjami była niższa, niż pierwotnie prognozowano, a początek bieżącego roku przyniósł jeszcze mniejszą skalę takich decyzji. Według ministerstwa trudności dotyczą głównie wybranych branż, a nie całej gospodarki.

Hub elektromobilności kluczową inwestycją w Śląskiem

Równolegle prowadzone są działania osłonowe i aktywizacyjne. Samorządy oraz urzędy pracy organizują targi zatrudnienia, doradztwo zawodowe i szkolenia, które mają pomóc w przekwalifikowaniu się pracowników. W samym regionie dostępne są tysiące ofert pracy, a osoby zagrożone utratą etatu mogą liczyć na wsparcie finansowane z Funduszu Pracy.

Powstający w Jaworznie hub elektromobilności ma być jedną z kluczowych inwestycji przemysłowych w regionie. Oprócz fabryki samochodów elektrycznych planowane jest tam także centrum badawczo-rozwojowe oraz zaplecze dla firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Projekt ma przyciągnąć nowych inwestorów i stworzyć setki, a docelowo nawet tysiące miejsc pracy.

Przedstawiciele rządu liczą, że rozwój elektromobilności stanie się impulsem do przebudowy śląskiej gospodarki i da realną alternatywę dla pracowników tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Dla wielu osób z Tychów i okolic Jaworzno może wkrótce stać się nowym miejscem zawodowego startu.