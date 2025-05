SZOK! Wtargnął do lokalu wyborczego i ugryzł członka komisji w ramię

W niedzielny poranek w lokalu wyborczym przy ul. Komuny Paryskiej w Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia. Starsza kobieta, która przyszła oddać głos, nagle źle się poczuła i zasłabła przed urną. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta była reanimowana. Niestety, mimo podjętych prób nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. Lokal został czasowo zamknięty na potrzeby działań ratowników oraz zabezpieczenia ciała zmarłej.

Do drugiego, równie niepokojącego incydentu doszło w okręgu wyborczym w Bielsku-Białej. Podczas konferencji prasowej o godz. 13:30 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował o agresywnym zachowaniu jednego z mężczyzn, który wtargnął do lokalu wyborczego i zaczął się awanturować. W trakcie kłótni ugryzł on w ramię jednego z członków komisji wyborczej.

– Dzisiaj do lokalu w okręgu Bielsko-Biała wtargnął agresywny mężczyzna i zaczął się awanturować z innymi osobami. W wyniku awantury ugryzł w ramię jednego z członków komisji. Mężczyzna został obezwładniony przez patrol – powiedział podczas konferencji prasowej o godzinie 13:30 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak poinformowano, czynności prowadzone są w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – zgodnie z art. 222 Kodeksu karnego.