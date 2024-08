Widzieliście go?

Szokujący atak na kobietę w centrum Katowic. Policja poszukuje tego mężczyzny!

Policja opublikowała zdjęcia z monitoringu miejskiego Katowic, pokazujące mężczyznę z rowerem. Jest on podejrzany za szokujący atak na kobietę. Do przestępstwa doszło w samym centrum miasta, nocą. Widziałeś go? Liczy się każda informacja.