Tajemnicza śmierć w Częstochowie. 53-latek zmarł w nocy przed komisariatem

Miał zabić nastolatka, ale na ofierze nie wykryto jego DNA. Co dalej z procesem Dariusza N.?

Częstochowa: Mężczyzna zmarł przed komisariatem

Dramat rozegrał się około godz. 2:40 w nocy z piątku na sobotę. - Wychodzący z Komisariatu Policji II w Częstochowie przy ulicy Bór 14 policjanci zauważyli leżące przed budynkiem komisariatu ciało mężczyzny. Z uwagi na brak oznak życia mundurowi przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne, które po przybyciu przejęły akcję ratowniczą. Niestety stwierdzono zgon 53-letniego mieszkańca Częstochowy - przekazała częstochowska policja.

Jak zaznaczyli mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu mężczyzny mogło dojść między godziną 1, a 2:40. W tym czasie nikt nie wchodził do komisariatu ani go nie opuszczał. Na miejscu nie stwierdzono widocznych obrażeń na ciele zmarłego. Obecny na miejscu prokurator zadecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok, aby wyjaśnić przyczynę zgonu 53-latka.

Kim był zmarły? Policja ustala przyczyny jego śmierci

Częstochowska policja poinformowała, że zmarły mężczyzna mieszkał przy ulicy Bór 11, czyli w budynku położonym po drugiej stronie ulicy, naprzeciw komisariatu. 53-latek nie zgłaszał się na komisariat, nie figurował w policyjnych bazach danych, nie był legitymowany, policjanci nie wykonywali z nim żadnych czynności, a w jego mieszkaniu nie zgłaszano interwencji.

Komisariat II policji w Częstochowie nie ma monitoringu zewnętrznego. Kamer nie ma też w najbliższym otoczeniu budynku. Policjanci sprawdzają teraz, czy najbliższy monitoring miejski lub inne kamery zarejestrowały mężczyznę. Ustalają również, czy ostatnio udzielana mu była pomoc medyczna.

Przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają policjanci i śledczy Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe. - Policjanci proszą o kontakt osoby mające jakąkolwiek wiedzę na temat okoliczności, które doprowadziły do śmierci 53-letniego mężczyzny lub widziały go przed ujawnieniem zwłok. Telefon całodobowy: 47 858 12 11 lub 47 85 812 55 - apelują w komunikacie mundurowi.