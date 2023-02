Wiózł autobusem 60 osób, przebadali go alkomatem. Wynik mówi wszystko

Tarnowskie Góry: Pijany kierowca wiózł autobusem 60 osób

Akcja "Trzeźwy poranek" polega na sprawdzaniu stanu osób kierujących samochodami. Podczas jednej z kontroli, którą przeprowadzono na ulicy Częstochowskiej w Tarnowskich Górach, mundurowi zatrzymali do kontroli pojazd marki man. - Wstępne badanie trzeźwości wskazało, że kierujący mężczyzna może być pod wpływem alkoholu, dlatego mundurowi przeprowadzili bardziej szczegółowe badanie - informują policjanci. - To wykazało, że 53-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu - dodają. Sprawa była bardzo poważna, bowiem w autobusie, którym kierował 53-latek, znajdowało się 60 osób, z czego większość to dzieci i młodzież szkolna. Pojazd należał do prywatnego przewoźnika, który świadczył usługi przewozu osób m. in. na terenie powiatu tarnogórskiego.

- Nieodpowiedzialny kierowca został już zatrzymany i trafił do policyjnej celi, gdzie po wytrzeźwieniu będzie musiał złożyć wyjaśnienia przed prokuratorem, który wspólnie z sądem zdecyduje o jego dalszym losie - dodaje policja.

Olsztyn. Pijany kierowca wymusił pierwszeństwo. Miał prawie 4 promile!