Wiosenna eksplozja barw przyciąga tłumy do Goczałkowic-Zdroju

Wiosna to doskonały czas, aby podziwiać naturę w pełnym rozkwicie. Soczysta zieleń, barwne krzewy i kwitnące drzewa tworzą niesamowite widoki, które kuszą fotografów, spacerowiczów oraz pasjonatów przyrody. Właśnie w tym okresie parki i ogrody prezentują się najbardziej spektakularnie.

Województwo śląskie obfituje w urokliwe tereny zielone, ale to Ogrody Kapias zlokalizowane w Goczałkowicach-Zdroju od lat dzierżą palmę pierwszeństwa wśród turystów. Świadczy o tym imponująca nota 4,8 na 5 w Google, wystawiona na podstawie ponad 9 tysięcy opinii, co jest najlepszym dowodem na niezwykłość tego miejsca.

"Jestem bardzo, ale to bardzo pozytywne zaskoczony tym miejscem. Wstęp jest całkowicie darmowy. Parking bez opłat. Powierzchnia ogrodów jest spora. Idealne miejsce do zwiedzania dla całej rodziny. Super miejsce na romantyczny spacer we dwoje dla zakochanych. Mnóstwo roślin, piękne ogrody tematyczne, wspaniały labirynt z żywopłotu i piękna kolekcja kaktusów w szklarni", "Najpiękniejszy ogród jaki widziałam. I to z darmowym wstępem co w dzisiejszych czasach jest rzadko spotykane. W tym ogrodzie nie ma miejsca które by nie zachwyciło. Trzeba mieć dużo miejsca w telefonie na robienie zdjęć" - czytamy w opiniach.

Dzięki tak entuzjastycznym recenzjom, kompleks ten zajmuje czołowe miejsce w zestawieniach Google Maps dla całego woj. śląskiego.

20

Rodzinna pasja fundamentem Ogrodów Kapias

Wszystko zaczęło się w 1979 roku, kiedy to Bronisław Kapias, wspólnie z małżonką Elżbietą i dziećmi – Katarzyną oraz Jakubem – postanowili urzeczywistnić swoją fascynację roślinnością ozdobną. Początkowo ogród znajdował się przy ulicy św. Anny w Goczałkowicach-Zdroju. Na niewielkiej działce sadzono kolejne okazy, wzbogacając przestrzeń o drobną architekturę. Z upływem lat przybywało urokliwych zakątków, a obiekt zyskiwał na popularności. W pewnym momencie zainteresowanie przerosło oczekiwania twórców, a podczas dni otwartych brakowało miejsca dla wszystkich chętnych.

Przełomowy okazał się rok 2008, gdy zapadła decyzja o założeniu Nowych Ogrodów Kapias. Prace na czterohektarowej działce przy ulicy Zimowej 24 wystartowały rok później.

Obecnie jest to potężny obiekt, w którym funkcjonują: Ogrody Kapias, Centrum Ogrodnicze, a także punkty gastronomiczne – Restauracja oraz Kawiarnia z cukiernią. Odwiedzający mogą nie tylko cieszyć się spacerami wśród zieleni, ale również zakupić sadzonki, zjeść obiad czy wypić aromatyczną kawę, spędzając tu przyjemnie cały dzień.

Imponujące statystyki i bogactwo tematyczne

Liczby związane z Ogrodami Kapias robią kolosalne wrażenie. Na terenie kompleksu zgromadzono 6600 gatunków i odmian roślin, wytyczono ponad 10 kilometrów alejek i przygotowano 3753 punkty widokowe. Centrum ogrodnicze oferuje z kolei aż 72 tysiące różnych artykułów.

To dynamiczna przestrzeń, która przeobraża się wraz z każdym sezonem, oferując niepowtarzalne wrażenia. Podzielono ją na kilkadziesiąt stref tematycznych, z których każda wyróżnia się unikalną atmosferą. Wśród nich znajdziemy zarówno ogrody w stylu europejskim, jak i inspirowane orientem. Zwiedzający mogą podziwiać między innymi strefę angielską, wiejską, romantyczną, zimową, letnią, skandynawską, japońską, a także ogród zachodzącego słońca i śródziemnomorski.

Celem projektantów było stworzenie iluzji podróży do najdalszych zakątków globu. Prawdziwym hitem jest jednak Zakątek Patio Włoskie, garściami czerpiący z estetyki południowej Europy. Miejsce to do złudzenia przypomina włoskie dziedzińce, z charakterystyczną studnią pośrodku, ceglanymi ścianami i urokliwymi detalami. Aromatyczne zioła w donicach i freski ukazujące pejzaże Toskanii potęgują wrażenie przebywania w Italii. Turyści często podkreślają, że czują się tu jak we Włoszech, nie ruszając się z Polski.

Idealne warunki do relaksu i edukacji

Infrastruktura ogrodów została przemyślana w taki sposób, aby zagwarantować komfort każdemu gościowi. Na rozległym terenie rozlokowano ławki, altanki oraz zaciszne miejsca ukryte w cieniu drzew. Wszystkie ścieżki dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców przemieszczających się z wózkami dziecięcymi.

Ogrody tętnią życiem okrągły rok, a kalendarz imprez wypełniają cykliczne wydarzenia. W maju organizowane są "Zapachy Wiosny", jesienią królują "Kolory Września", a zimą teren zdobią świąteczne dekoracje, w tym choinka i bożonarodzeniowa szopka. Zorganizowane grupy mogą również skorzystać ze spacerów edukacyjnych w towarzystwie przewodnika.

Ogrody Kapias umiejętnie spajają miłość do natury z kunsztem ogrodniczym i magią podróżowania. Fantastyczne recenzje i rzesze stałych bywalców nie są dziełem przypadku. To absolutnie unikalny punkt na turystycznej mapie województwa śląskiego, niemający sobie równych w całym regionie.