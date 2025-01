Porwał 11-latkę z Sosnowca i wywiózł do Koszalina. Wiemy, co czeka Przemysława po odbyciu kary

Wenecja południa i miasto Prince Polo. Jedno z piękniejszych miast, Cieszyn

Cieszyn, jedno z najpiękniejszych miast na południu Polski, przepełnione ilością atrakcji, wspaniałej architektury. To tu od ponad stu lat produkowany jest ulubiony wafelek Polek i Polaków - Prince Polo. Miasto często nazywane jest "Wenecją Południa" ze względu na domy położone przy charakterystycznych wodnych korytarzach. To absolutny unikat w skali regionu. Jedną z atrakcji tego miasta znajdziecie na odwrocie banknotu o nominale 20 zł.

A kiedy już pochodzicie po starym mieście i zapragniecie odpocząć, możecie zrobić to na przykład w księgarnio-kawiarni "Kornel i przyjaciele" - Kornel po Filipowiczu. Poeta i pisarz przez 23 lata był związanym z Wisławą Szymborską, ale i z Cieszynem, miastem swojego dzieciństwa. W kawiarni wisi między innymi wędka prozaika przymocowana do sufitu. Filipowicz o Cieszynie pisał w opowiadaniu "Moja kochana, dumna prowincja"

W opowiadaniu pisał: „O, moja słodka, dumna i wrażliwa prowincjo! Jakże cię dobrze znam i rozumiem! Jestem przecież z ciebie, byłem tobą. Jesteś wrażliwa i czuła, ale pełna kompleksów, gdyż byłaś zawsze przedmiotem pośmiewiska. Jesteś mądra i chytra, kształcisz się, dużo czytasz, chłoniesz radio i telewizję, ale podejrzewasz, że mogą być od ciebie chytrzejsi. Panicznie boisz się, aby nie zostać nabraną. Masz swoje upodobania, znasz się na polityce, na literaturze i sztuce. Ale niechętnie ujawniasz swoje gusty, gdyż nie zawsze pokrywają się one z opiniami obowiązującymi w stolicach”.

Cieszyn jest jedną z najstarszych miejscowości nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce. Choć prawa miejskie otrzymał w 1217 roku, to według podań miał zostać założony w 810 roku przez trzech braci: Bolka, Leszka i Cieszka, którzy byli synami czeskiego księcia Lecha. Ich ojciec zginął w walce z wojskami cesarza Karola Wielkiego w 805 roku, najpewniej przy oblężeniu Canburga, siedzibie rodowej księcia Lecha, w dolinie dolnej Ochrzy. Bracia musieli uciekać i dali się w długą tułaczkę, aż w końcu spotkali się u źródła, zwanego później Studnią Trzech Braci, i założyli gród Cieszyn.

Najstarsze ślady osadnictwa znaleziono jednak na Górze Zamkowej datowane na VI-V w. p.n.e. oraz słowiański gród we wsi Podobora zwanym dzisiaj "Starym Cieszynem".

Atrakcje Cieszyna. To warto zobaczyć w "Wenecji Południa"

Klimatyczne uliczki, malownicza architektura, to tylko część tego, co warto zobaczyć, gdy wybierzecie się do Cieszyna. Duży wpływ na charakter tego miasta miała rzeka Olza. Wzdłuż niej znajdują się piękne promenady. Miasto jest przecięte rzeką, przez co Cieszyn można też nazwać miastem wielu mostów, w tym tego najważniejszego - Mostu na Olzie łączącego Polskę z Czechami jak i czeski Cieszyn z polskim Cieszynem.

Co jeszcze łączy to miasto z włoską Wenecją? Choćby układ miejski w Starym Mieście. Wąskie malownicze uliczki otoczone zabytkowymi kamienicami.

Warto zobaczyć także Wzgórze Zamkowe i rotundę św. Mikołaja. Fabrykę Prince Polo, możemy podziwiać tylko z zewnątrz, jednak Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn już otworzy przed nami swoje podboje. Browar powstały w 1846 roku i jest to najdłużej, nieprzerwanie działającym browarem w Polsce.

