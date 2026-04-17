To najpiękniejsze osiedle na Śląsku. Dawniej mieszkały tam tysiące robotników

Martyna Urban
2026-04-17 11:05

Ceglane familoki, charakterystyczne arkady i wyjątkowy klimat, którego nie da się podrobić. To miejsce od lat zachwyca mieszkańców i turystów, choć jego historia sięga czasów ciężkiej pracy i przemysłowego rozwoju regionu.

Nikiszowiec najpiękniejszym osiedlem na Śląsku
Galeria zdjęć 19

Na przełomie XIX i XX wieku Śląsk rozwijał się w zawrotnym tempie. Powstawały nowe kopalnie i huty, które przyciągały tysiące pracowników. Wraz z nimi pojawił się jednak poważny problem – brak mieszkań.

Rozwiązaniem stały się osiedla robotnicze, budowane przez zakłady przemysłowe. Nie były to przypadkowe zabudowania, lecz dobrze zaprojektowane przestrzenie do życia. Powstawały całe kompleksy z mieszkaniami, sklepami, szkołami i kościołami, tworząc samowystarczalne społeczności skupione wokół pracy i codziennego życia.

Nikiszowiec – perła architektury robotniczej

Jednym z najbardziej wyjątkowych takich miejsc jest Nikiszowiec w Katowicach. To osiedle, które do dziś zachowało swój unikalny charakter i uznawane jest za jedno z najpiękniejszych na Śląsku.

Zostało zaprojektowane na początku XX wieku przez architektów Georga i Emila Zillmannów dla pracowników kopalni „Giesche”. Już od początku wyróżniało się spójną koncepcją urbanistyczną – ceglane budynki tworzą zamknięte kwartały, a wewnętrzne dziedzińce budują wyjątkowy klimat miejsca.

Jak powstało osiedle dla tysięcy górników

Historia Nikiszowca jest nierozerwalnie związana z rozwojem przemysłu wydobywczego. Osiedle powstało na terenach leśnych w pobliżu kopalni „Giesche”, której początki sięgają XIX wieku. Gdy rozpoczęto eksploatację nowych pokładów węgla i budowę kolejnych szybów, pojawiła się pilna potrzeba zapewnienia mieszkań dla rosnącej liczby pracowników.

W 1908 roku podjęto decyzję o budowie nowej kolonii robotniczej, która miała pomieścić kilka tysięcy osób. Już w 1911 roku oddano pierwsze budynki, a kolejne powstawały aż do zakończenia I wojny światowej.

Osiedle zaplanowano jako samowystarczalne – z infrastrukturą techniczną, usługami i przestrzenią do życia codziennego. Centralnym punktem stał się plac, wokół którego skupiało się życie mieszkańców.Przez dekady Nikiszowiec był domem dla rodzin górniczych, a jego życie toczyło się w rytmie pracy kopalni. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać jego wyjątkową wartość architektoniczną i historyczną.

W 1978 roku osiedle wpisano do rejestru zabytków, co pozwoliło zachować jego oryginalny układ i charakter. Dzięki temu Nikiszowiec uniknął wielu zmian, które mogłyby zniszczyć jego unikalny wygląd.

Zobaczcie to piękne zabytkowe osiedle na zdjęciach:

Galeria zdjęć 19

Dziś to jedna z największych atrakcji regionu

Obecnie Nikiszowiec jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na Śląsku. Przyciąga turystów, fotografów i miłośników historii z całej Polski i zagranicy.

Na jego terenie działają galerie sztuki, kawiarnie i restauracje, a brukowane uliczki i ceglana zabudowa tworzą niepowtarzalną atmosferę. Regularnie odbywają się tu wydarzenia kulturalne, jarmarki i festiwale, które ożywiają przestrzeń i przyciągają tłumy odwiedzających.

Nikiszowiec nie jest tylko zabytkiem – to wciąż żyjące osiedle, w którym mieszkają ludzie. Jego historia nie zakończyła się wraz z przemysłową przeszłością, ale trwa nadal, łącząc dawne tradycje z nowoczesnym stylem życia.

Co roku organizowany jest tam m.in. znany w całej Polsce Jarmark u Babci Anny (potocznie zwany odpustem na Nikiszu), na który zjeżdżają się tysiące osób nie tylko z województwa śląskiego. Ponadto co roku w grudniu przez jeden weekend odbywa się tam jarmark świąteczny, który z roku na rok zyskuje na rozgłosie.

To właśnie to połączenie sprawia, że miejsce, które kiedyś było domem dla tysięcy robotników, dziś uznawane jest za jedno z najpiękniejszych osiedli w całym regionie. 

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATOWICE
OSIEDLE