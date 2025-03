Tragedia w Jaworznie! Kobieta nie żyje, 4-letnie dziecko w szpitalu

Tragiczny wypadek w Jaworznie! 22-latek staranował seata na Jesiennej. Zginęła matka, 4-letnie dziecko przeżyło

Kolejna tragedia na ulicy Jesiennej w Jaworznie! Mieszkańcy w komentarzach zastanawiają się już, czy to nie jest przeklęta ulica, bo w ostatnim czasie doszło tam do trzech poważnych zdarzeń drogowych. Jak podaje śląska policja, 8 marca zderzyły się w Jaworznie dwa samochody osobowe - volkswagen i seat. Kierująca seatem kobieta zginęła na miejscu, jadące z nią 4-letnie dziecko cudem przeżyło. Trafiło do szpitala, podobnie jak 22-letni kierowca drugiego auta, volkswagena. Jak podaje śląska policja, to 22-latek spowodował tragiczny wypadek na Śląsku podczas wyprzedzania. Zdjęcia z tego dramatycznego wydarzenia opublikował jaw.pl.

"22-latek w trakcie manewru wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia z seatem"

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem 22-latek w trakcie manewru wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia z seatem, którym poruszała się kobieta z 4-letnim dzieckiem. Niestety w wyniku tego zdarzenia kierująca seatem poniosła śmierć na miejscu, natomiast dziecko oraz kierowca volkswagena trafili do szpitala" - piszą policjanci w mediach społecznościowych. Jak dodają, w miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana, zostały wyznaczone objazdy dla kierowców.

Autor:

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

Quiz. Gwara śląska. Sprawdzimy, czy dogadasz się z Hanysem Pytanie 1 z 10 Jeśli usłyszysz od Ślązaka, że "kucosz", oznacza to, że: Kucasz Kaszlesz Knujesz coś Następne pytanie