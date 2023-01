Tragedia w kopalni Pniówek. Ratownicy Górniczy po niemal roku, wznowią akcję poszukiwawczą

Ratownicy górniczy wznowią akcję poszukiwawczą po tragedii w kopalni Pniówek

20 kwietnia ubiegłego roku doszło do katastrofy w KWK "Pniówek" należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Doszło tam do serii eksplozji metanu. W wyniku tego zdarzenia, zginęło dziewięć osób. Trzydzieści osób zostało natomiast rannych.

Na początku przyszłego miesiąca mają zostać wznowione poszukiwania siedmiu osób, które uznano za zaginione w czasie akcji ratowniczej.

- Plan akcji ratowniczej jest gotowy i został zaakceptowany m.in. przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku - informuje, w rozmowie ze stacją radiową RMF FM, Tomasz Siemienic, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Szczegóły akcji mamy poznać w przyszłym tygodniu.

