Mysłowice. Zerwanie rusztowania pod wiaduktem na A4. Nie żyje mężczyzna

Tragedia rozegrała się w środę, około godz. 13.00 na ul. Kolejowej w Mysłowicach. Mężczyźni w wieku 67 i 55 lat prowadzili prace na rusztowaniu pod wiaduktem na autostradzie A4. W pewnym momencie doszło do zerwania konstrukcji. Robotnicy spadli z wysokości około 15 metrów. Jak podaje Dziennik Zachodni, starszy z mężczyzn zmarł. Nie udało się go uratować mimo reanimacji. Z kolei 55-latek został przetransportowany do szpitala w Katowicach Ochojcu śmigłowcem LPR. Jak poinformował oficer prasowy Straży Pożarnej w Mysłowicach mł. bryg. Wojciech Chojnowski, w miejscu wypadku pracowały dwa zastępy strażaków. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzą policja oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

