Tragedia na Śląsku. Nie żyje 17-latek. Chłopak wymusił pierwszeństwo na motorze

i Autor: Policja Częstochowa

Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje 17-letni motocyklista. Chłopak wymusił pierwszeństwo

Tragiczny wypadek na drodze w Lgocie Małej (woj. śląskie). W środę, 20 marca, na jednym ze skrzyżowań doszło tam do zderzenia auta z motocyklem. Jak wkrótce się okazało, powodem kolizji było wymuszenie pierwszeństwa przez 17-latka kierującego jednośladem. Młody mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Niestety, po przewiezieniu do szpitala, pochodzący z Częstochowy 17-latek zmarł.