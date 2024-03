Protest rolników na Śląsku. Tu należy spodziewać się utrudnień [LISTA MIAST I ULIC]

ROLNICY BLOKUJĄ ŚLĄSK

Protest rolników na Śląsku 20.03.2024. Tu należy spodziewać się utrudnień [LISTA MIAST I ULIC]

W środę, 20 marca, rolnicy kolejny raz wyszli na ulice kraju, by protestować. Zapowiedziane przez nich blokady ulic obejmują także cały Śląsk, w związku z czym przewidywane są spore utrudnienia w ruchu. - Apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach. Zalecamy wybranie alternatywnych tras przejazdu oraz stosowanie się do poleceń policjantów, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg - przekazują śląscy policjanci. Zobaczcie, gdzie można spodziewać się problemów na drogach.