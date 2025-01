Tragiczny wypadek w Jaworznie. Samochód uderzł w wiadukt

Kolęda 2024. Ile dać księdzu do koperty? Zdania księży są podzielone

Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Bukowskiej wpłynęło do służb we wtorek, 7 stycznia po godzinie 8.00. Po przyjeździe policji na miejsce okazało się, że doszło tam do wypadku samochodowego. Wiadomo na razie, że w zdarzeniu zginęła jedna osoba.

Jak informuje policja, 32-letni kierowca samochodu marki Skoda Fabia z Sosnowca, jadący w stronę Bukowna, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w wiadukt.

Niestety, mimo szybkiej reakcji służb, mężczyzna nie przeżył. Na miejscu wciąż pracują służby. Policjanci kierują ruchem. Pas ruchu w stronę Jaworzna jest zablokowany, a ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia potrwają jeszcze około trzech godzin.