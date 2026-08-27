Tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Nie żyje motocyklista

Służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku w czwartek tuż po godzinie 19. Na ten moment policjanci nie podają szczegółowych informacji na temat tego, jak dokładnie doszło do tego tragicznego zdarzenia i czy w wypadku brały udział inne pojazdy.

Na miejscu zdarzenia działania prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Wszystkie policyjne czynności odbywały się pod ścisłym nadzorem prokuratury, co ma na celu precyzyjne odtworzenie całego przebiegu zdarzenia.

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Z doniesień lokalnego serwisu tuwodzislaw.pl wynika, że w zdarzeniu, poza motocyklem, brało udział także auto osobowe. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według informacji portalu, do szpitala została przetransportowana pasażerka motocykla.