Trener spoliczkował młodego zawodnika podczas meczu. To miało być "motywacyjne klepnięcie". Wszystko się nagrało!

Skandal podczas meczu. Trener spoliczkował zawodnika. Jest ostra reakcja!

Do skandalu doszło podczas meczu finałowego o Mistrzostwo Województwa Śląskiego Juniorów Młodszych pomiędzy Norwid Częstochowa a AZS Częstochowa. Na nagraniu które obiegło sieć widać, jak trener zespołu Norwid Częstochowa Piotr Lebioda, podchodzi do zawodnika, który właśnie zszedł z boiska i uderza go w twarz. Wszystko zarejestrowały kamery przy pomocy których, transmitowano mecz na żywo. Nagranie nie pozostawia żadnych wątpliwości, choć sam zawodnik twierdzi, że było to motywacyjne klepnięcie.

Sprawą zajął się już Śląski Związek Piłki Siatkowej, który postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające, a zarząd klub odsunął trenera od prowadzenia zespołu do czasu wyjaśnienia sprawy.

- Zarząd Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oświadcza, że zdecydowanie potępia wszelkie przejawy agresji - czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, sprawę zupełnie inaczej widzi, sam zawodnik, który został spoliczkowany podczas meczu. W rozmowie z miejska.tv., siatkarz przyznał, że na nagraniu wygląda to tak, jakby wymierzony policzek miał dużą siłę, jednak on sam sprawę widzi inaczej.

- Lekko mnie klepnął i powiedział ”głowa do góry, dawaj, dawaj, gramy dalej!”, takie rzeczy motywacyjne - cytuje zawodnika portal.

https://twitter.com/Naton92/status/1624389982671499265?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624389982671499265%7Ctwgr%5Ea9a75d9025466d76240a1475f74de6a7d5550baa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmiejska.tv%2Fmedia-pisza-o-skandalu-a-zawodnicy-stoja-murem-za-swoim-trenerem%2F

Cała sytuacja z trenerem juniorów @KsNorwid. O sprawie jako o skandalu piszą wszystkie media ogólnopolskie. Trener tuż po incydencie podszedł do zawodnika i zbił z nim pionę. Sam siatkarz nie ma pretensji do trenera i twierdzi, że ten podczas zdarzenia chciał go zmotywować. pic.twitter.com/KlmwlJDBOr— Sebastian Zielonka (@zielonka_s) February 12, 2023