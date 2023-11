Trwają badania nad lekiem na celiakię. Prowadzą je dwa ośrodki w woj. śląskim

W woj. śląskim prowadzone są badania nad lekiem na celiakię

We wtorek, 31 października Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej podzieliło się dobrymi nowinami. W czterech ośrodkach na terenie Polski od połowy października prowadzone są badania nad lekiem na celiakię o nazwie ZED1227. Warto podkreślić, że pomimo trwających od wielu lat badań, nadal nie ma skutecznego lekarstwa na tę chorobę.

Dwa z czterech ośrodków Synexus zlokalizowane są na terenie woj. śląskiego. Mieszczą się one w Katowicach przy ulicy Konckiego oraz w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny. Łącznie muszą zostać przeprowadzone cztery fazy badań, by lek został wprowadzony na rynek. Obecnie prowadzone są badania fazy IIB.

Badania fazy IIA prowadzone są w celu doprecyzowania wyjściowej dawki nowego produktu, a badania IIB w celu uzyskania wstępnych informacji na temat potencjalnej skuteczności nowego produktu - informuje Magdalena Kamińska z ośrodka Synexus.

Lek ma za zadanie blokować działanie glutenu, czyli nie dopuszczać do tego, by organizm osoby chorującej na celiakię uruchamiał reakcję autoimmunologiczną po spożyciu pokarmu z glutenem.

Jak wziąć udział w badaniach nad lekiem na celiakię?

Opiekunem medycznym badań nad lekiem na celiakię w Polsce jest dr n. med. Jacek Wójtowicz, chirurg i gastroenterolog, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Obecnie nadal trwa nabór osób chorujących na celiakię, które chciałyby wziąć udział w fazie II badań nad lekiem. Rekrutacja przewidziana jest do końca I kwartału 2024 roku.

Badania trwają 17 tygodni. Osoby, które zakwalifikują się do fazy testowej będą musiały odwiedzić ośrodek łącznie 8 razy - bez konieczności hospitalizacji Podczas badania:

• pacjenci będą przyjmować badany lek 3x dziennie

• na wizycie 2 oraz 7 będzie wykonywana gastroskopia

• pacjenci będą mieć wykonywane testy HLA DQ-2 oraz HLA DQ-8

Wszystkie wymienione badania są bezpłatne. Dodatkowo pacjenci w czasie trwania badania są objęci ścisłą opieką gastrologiczną. Kto może wziąć udział w badaniu?:

osoby dorosłe – powyżej 18 r.ż.,które mają celiakię potwierdzoną biopsją dwunastnicy (co najmniej od roku),u których występują objawy jelitowe choroby pomimo stosowania diety bezglutenowej.

Co to jest celiakia?

Celiakia to choroba trzewna, autoimmunologiczna, częściowo o podłożu genetycznym. U osób, u których zdiagnozowano celiakię dochodzi do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego pod wpływem spożycia glutenu – białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy, życie i jęczmieniu). W wyniku działania glutenu nieprawidłowa reakcja immunologiczna skierowana jest przeciwko własnym tkankom organizmu, w szczególności w jelicie cienkim. Prowadzi to do stanu zapalnego i uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego, a następnie do zaniku kosmków jelitowych, które zwiększają jego powierzchnię i są odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych.

Skutkuje to przede wszystkim upośledzonym wchłanianiem składników odżywczych, a co za tym idzie niedoborów pokarmowych, zaburzeniami ze strony układu nerwowego. Innymi objawami celiakii są głównie dolegliwości ze strony układu pokarmowego (wzdęcia, biegunki, wymioty, nudności), ciągłe uczucie zmęczenia, znużenia, apatia, depresja i wiele innych schorzeń.

Celiakia może ujawnić się zarówno wkrótce po wprowadzeniu glutenu do diety dziecka, jak również podczas dorastania, ciąży u kobiet, dużego stresu, po silnej infekcji, poważnej operacji itd. Obecnie 70% przypadków celiakii wykrywa się u osób powyżej 20 r.ż., choć u części z tych chorych objawy występują od dzieciństwa. Zdarzają się przypadki choroby u osób 80-letnich. Kobiety chorują dwukrotnie częściej niż mężczyźni.

Obecnie jednym skutecznym lekiem jest dieta bezglutenowa, czyli wykluczenie z jadłospisu produktów, w których występuje pszenica, żyto, jęczmień oraz owies. W Katowicach jednym z nielicznych lokali gastronomicznych, w którym osoby z celiakią mogą bezpiecznie zjeść posiłek jest "Placek" przy ul. Dworcowej.