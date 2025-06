AI wskazała śląskie miasto z największymi problemami. Te dane mówią wszystko, bezlitosna ocena

Czy da się obiektywnie wskazać najgorsze miasto do życia? Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji coraz częściej korzystamy z algorytmów do analizowania jakości życia, warunków ekonomicznych, infrastruktury czy poziomu bezpieczeństwa w różnych regionach Polski. Tym razem AI wzięła pod lupę województwo śląskie - jedno z najbardziej zurbanizowanych i zróżnicowanych miejsc w kraju. Co ciekawe, wyniki analizy mogą zaskoczyć, bo na samym dole rankingu znalazło się miasto, które niekoniecznie kojarzy się z "najgorszym". Jakie czynniki jednak o tym zadecydowały i co mówią liczby?

AI wskazała najgorsze miasto do życia w województwie śląskim: Świętochłowice

Świętochłowice, choć mają interesującą historię i leżą w samym sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wciąż borykają się z poważnymi problemami społecznymi i gospodarczymi. AI, korzystając z ogólnodostępnych baz danych (GUS, raporty środowiskowe, rankingi samorządów), brała pod uwagę m.in.:

Wysokie bezrobocie – jeden z najwyższych wskaźników w regionie.

– jeden z najwyższych wskaźników w regionie. Niski dochód na mieszkańca – poniżej średniej województwa.

– poniżej średniej województwa. Zaniedbane przestrzenie publiczne – wiele budynków wymaga rewitalizacji, a tereny zielone są ograniczone.

– wiele budynków wymaga rewitalizacji, a tereny zielone są ograniczone. Problemy z przestępczością – notuje się tu więcej wykroczeń i aktów wandalizmu niż w sąsiednich miastach.

– notuje się tu więcej wykroczeń i aktów wandalizmu niż w sąsiednich miastach. Słaba infrastruktura edukacyjna i zdrowotna – choć są szkoły i przychodnie, mieszkańcy często wybierają usługi w miastach ościennych (np. w Katowicach, Rudzie Śląskiej czy Zabrzu).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Świętochłowice - najgorsze miasto na Śląsku według AI [ZDJĘCIA]

Czy Świętochłowice mają szansę na lepszą przyszłość?

Warto zaznaczyć, że Świętochłowice podejmują próby zmiany tego wizerunku. Powstają nowe inwestycje, władze miasta stawiają na rozwój sportu i lokalnej kultury (np. stadion żużlowy, Muzeum Powstań Śląskich), a komunikacja z sąsiednimi miastami jest bardzo dobra – dzięki temu mieszkańcy mają szybki dostęp do rynku pracy i usług w całej aglomeracji.

Nie można też zapominać o potencjale turystycznym: Świętochłowice leżą w pobliżu Parku Śląskiego i są częścią Szlaku Zabytków Techniki, co czyni je interesującym punktem na mapie Śląska, zwłaszcza dla miłośników historii i przemysłu. Tym samym szansa na lepszą przyszłość jest i to naprawdę duża.