Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego Łukasza Litewki

W Sosnowcu wszystko jest już gotowe na ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Społecznik, którego działalność poruszała tysiące osób w całej Polsce, spocznie 29 kwietnia na cmentarzu przy ul. Zuzanny. Jego grób znajdzie się w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek – w miejscu, które ma szczególny, symboliczny wymiar.

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła opinią publiczną. Był znany ze swojej działalności dobroczynnej, zaangażowania w pomoc potrzebującym i ogromnej wrażliwości na ludzką krzywdę. Jeszcze niedawno aktywnie działał jako społecznik i poseł. Jego odejście było nagłe i niespodziewane, a dla wielu osób – trudne do zaakceptowania.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę. O godzinie 13.30 w kościele pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki rozpocznie się msza żałobna. Można się spodziewać, że świątynia nie pomieści wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w ostatnim pożegnaniu i oddać mu hołd. Msza będzie miała charakter państwowy i pozostanie otwarta dla wszystkich.

Rodzina zmarłego wystosowała również szczególną prośbę. Zamiast przynoszenia kwiatów, zniczy czy maskotek, bliscy zachęcają do wsparcia dowolnej zbiórki charytatywnej. To gest, który najlepiej oddaje wartości, jakimi kierował się Łukasz Litewka przez całe swoje życie.

Druga część uroczystości, czyli sam pochówek na cmentarzu, będzie miała już charakter prywatny. Rodzina poprosiła o uszanowanie tej decyzji i nieobecność mediów podczas złożenia ciała do grobu.

Gdzie spocznie poseł Łukasz Litewka?

Miejsce, w którym spocznie Łukasz Litewka, nie jest przypadkowe. Tuż obok jego grobu na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu znajduje się miejsce pochówku Aleksandra Widery – lekarza i społecznika, który na przełomie XIX i XX wieku pracował w Sosnowcu, niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom regionu. Jego postać stała się inspiracją dla bohatera powieści „Ludzie bezdomni” Ludzie bezdomni autorstwa Stefan Żeromski.

Widera zmarł młodo, mając zaledwie 35 lat. Swoje życie poświęcił leczeniu robotników żyjących w trudnych warunkach, często bez dostępu do podstawowej opieki medycznej. Jego historia, podobnie jak historia Łukasza Litewki, jest opowieścią o bezinteresownej pomocy i poświęceniu dla innych.

Symboliczny wydaje się także jeden z ostatnich wpisów Łukasza Litewki w mediach społecznościowych. Dotyczył on działalności lekarza, który wraz ze swoim zespołem pomaga osobom bezdomnym. To kolejny element, który w niezwykły sposób łączy jego historię z losem tych, którzy – tak jak on – poświęcali się niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki będzie nie tylko momentem żałoby, ale również okazją do refleksji nad jego życiem i działalnością. Dla wielu pozostanie symbolem empatii, zaangażowania i realnej pomocy, która zmieniała życie innych ludzi.

To tu spocznie Łukasz Litewka:

Tragiczny wypadek i śledztwo. Wciąż analizowane są okoliczności zdarzenia

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 23 kwietnia. Jak wynika z ustaleń śledczych, 57-letni kierowca Mitsubishi Colt zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jadącym rowerem Łukasz Litewka. Pomimo podjętej reanimacji życia posła nie udało się uratować. Kierujący został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Mężczyzna przyznał się do winy, jednak jego relacja – obejmująca m.in. utratę przytomności czy brak pamięci o przebiegu zdarzenia – jest obecnie weryfikowana przez prokuraturę, która wskazuje na pojawiające się w niej wątpliwości. Śledczy podkreślają również ryzyko utrudniania postępowania oraz grożącą surową karę, co w ich ocenie przemawia za stosowaniem aresztu.