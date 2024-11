Pod małżeństwem zerwał się balkon. Po roku do tragedii prokuratura stawia pierwsze zarzuty

Okna były do wymiany

To będzie trzeci taki SOR w Polsce. Powstanie w Sosnowcu i będzie połączony ze schronem

Koniec z bezpłatną trasą S1 i autostradą A1. Cennik opłat

Ministerstwo Infrastruktury rozszerzyło sieć płatnych odcinków dróg krajowych, za przejazd którymi pobierana jest opłata elektroniczna. Do tej pory sieć płatnych dróg w Polsce składała się z ok. 3,6 tys. km dróg krajowych wszystkich kategorii i nie była rozwijana od 2017 roku. Sieć została zwiększona o ok. 1,6 tys. km dróg.

Nowe przepisy weszły w życie 1 listopada i obejmują wyłącznie pojazdy o masie przekraczającej 3,5 t oraz autobusy. Nie ma planów wprowadzenia opłat od samochodów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA.

Jak informowało Ministerstwo Infrastruktury, rozszerzenie sieci płatnych dróg w Polsce ma zwiększyć przychody Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są m.in. inwestycje drogowe i możliwa jest rozbudowa sieci dróg krajowych.

Kolejne płatne odcinki wprowadzono na terenie całego kraju, w tym również w województwie śląskim.

Które drogi w województwie śląskim będą płatne?

W województwie śląskim od 1 listopada br. siec płatnych dróg w systemie e-TOLL została rozszerzona o część autostrady A1 na odcinku od węzła Pyrzowice do granic województwa, a następnie aż do węzła Piotrków Trybunalski. Kolejną nową płatną drogą na liście w regionie jest odcinek drogi ekspresowej S1 pomiędzy Milówką a Zwardoniem.

Płatne drogi:

A1: od węzła Pyrzowice do granicy

S1: od Milówki do Zwardonia

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzane są modyfikacje stawek opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych na określonych odcinkach dróg, zwanych opłatami elektronicznymi. Zmiana ta jest zgodna z art. 13ha ust. 4a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z późn. zm.)

Źródło: Eska Śląsk