Katowiccy lekarze przeprowadzili pionierską operację

W grudniu 2022 roku zespół lekarzy z GCZD w Katowicach przeprowadził skuteczny zabieg rekonstrukcji rekonstrukcji mikrochirurgicznej tętnic płucnych połączony z korekcją wad wewnątrzsercowych u niespełna 3-miesięcznego Aleksandra. Warto dodać, że wady tego typu przez wiele lat w ogóle nie były operowane ze względu na duży poziom skomplikowania. Przy czym śmiertelność w przypadku tego schorzenia jest niezwykle wysoka. Tylko 10 proc. dzieci, u których nie przeprowadzono zabiegu, dożywa 10 roku życia.

"To bardzo duże osiągnięcie naszych lekarzy, ponieważ tego typu zabiegi przeprowadzane są tylko w kilku ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej na świecie. Szanse na kompleksowe leczenie w Polsce były dotychczas bardzo niewielkie. Mając na uwadze fakt, że stan niektórych dzieci urodzonych w Polsce nie będzie pozwalał na transport do szpitala zagranicznego, zespół Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przygotowania do przeprowadzenia tej skomplikowanej operacji rozpoczął tak naprawdę 4 lata wcześniej. Poprzez cykl wyjazdów do kliniki w Stanford w Stanach Zjednoczonych nawiązano współpracę pozwalającą zaplanować każdy etap przygotowania do operacji i opieki pooperacyjnej"- wyjaśnia dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Szpital poinformował o sukcesie dopiero teraz, ponieważ mały pacjent po operacji wymagał długotrwałej obserwacji. W proces jego leczenia był zaangażowany zespół neonatologów, anestezjologów, kardiochirurgów i kardiologów oraz pielęgniarek. Chłopiec ciągle przebywa pod obserwacją. W ostatnich dniach przeszedł specjalistyczne badania, które potwierdziły powodzenie zabiegu.