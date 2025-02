Uduszenie przyczyną śmierci księdza z Kłobucka. Metropolita prosi o modlitwę za sprawcę

Duchowny został uduszony. Śledczy mają wyniki sekcji zwłok

W poniedziałek, 17 lutego w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach, przeprowadzono sekcję zwłok duchownego z Kłobucka, który został zamordowany na terenie plebanii. Sekcja potwierdziła, że ks. Grzegorz Dymek został uduszony.

- Wstępne wyniki sekcji potwierdziły, to co ustalono podczas pierwszych oględzin ciała na miejscu zbrodni. Duchowny został uduszony. Pobrane zostały również wycinki do badań histopatologicznych, dopiero po wynikach tych badań, biegły sądowy sporządzi pełną opinię z sekcji zwłok - przekazał w rozmowie z Super Expressem prok. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Sprawę zabójstwa księdza prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. Jeszcze w piątek, 14 lutego Tomasz J., były policjant przyznał się do zabicia duchownego, jednak odmówił składania wyjaśnień. Motyw tej brodni wciąż jest niejasny. W piątek, 14 lutego prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i Tomasz J. trafił do aresztu na najbliższe trzy miesiące.

Rodzina zabójcy przy pomocy lokalnego portalu prosi wszystkich o wybaczenie.

"W związku z przerażającą, brutalną i niezrozumiałą również dla nas zbrodnią Tomka, chcemy z całego serca przeprosić wszystkich mieszkańców Kłobucka, a przede wszystkim najbliższą rodzinę śp. Księdza Grzegorza, zapewnić o naszym ogromnym współczuciu i niewyobrażalnym żalu w związku z tym strasznym czynem. Przepraszamy Was Wszystkich”. - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo poprosił wiernych o modlitwę za rodzinę sprawcy

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo poprosił wiernych o modlitwę w związku z tragicznymi wydarzeniami w Kłobucku. Poprosił w nim również o modlitwę za sprawcę.

"Otoczmy naszą modlitwą także pogrążoną w bólu mamę ks. Grzegorza, którą syn troskliwie opiekował się od lat i która mieszkała z nim w budynku plebanii, będącym miejscem tych dramatycznych wydarzeń. (...) W duchu wiary módlmy się też za sprawcę, którego motywów jeszcze nie znamy. Niech Bóg okaże mu swe miłosierdzie i da łaskę nawrócenia" -czytamy w oświadczeniu.

" W duchu wiary módlmy się też za sprawcę, którego motywów jeszcze nie znamy. Niech Bóg okaże mu swe miłosierdzie i da łaskę nawrócenia. Ogarnijmy modlitwą także bliskich sprawcy, którzy zapewne przeżywają również niełatwe chwile."- dodał arcybiskup.

