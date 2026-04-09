Dolny Śląsk to nie wszystko. Góry Stołowe mają godnego konkurenta

Dolnośląskie formacje skalne od lat wiodą prym w krajowej turystyce górskiej. To właśnie tam, na terenie Gór Stołowych, znajdują się najsłynniejsze tego typu obiekty w Polsce. Mowa tu przede wszystkim o Błędnych Skałach oraz Szczelińcu Wielkim, gdzie setki tysięcy odwiedzających przeciskają się między potężnymi, piaskowcowymi blokami.

Te niesamowite konstrukcje to w rzeczywistości efekt wielotysięcznej pracy wiatru, mrozu oraz wody, które uformowały niepozorne kamienie w widowiskowe baszty, grzyby czy wąskie tunele. Taki unikalny krajobraz budzi zachwyt i sprawia, że turyści chętnie wracają w ten rejon. Niewielu z nich zdaje sobie jednak sprawę, że wyjazd na Dolny Śląsk wcale nie jest konieczny, by podziwiać kamienne labirynty na własne oczy.

Beskid Mały skrywa tajemnicę. Osuwisko Zamczysko zachwyca turystów

Na południu Polski, w paśmie Beskidu Małego rozciągającym się bezpośrednio między Andrychowem a Żywcem, zlokalizowana jest wyjątkowa perełka województwa śląskiego. Niedaleko niewielkiej miejscowości Łysina, u stóp szczytu Ścieszków Groń wznoszącego się na wysokość 779 metrów n.p.m., znajduje się zjawiskowe osuwisko nazywane Zamczyskiem.

Ten zjawiskowy, skalny labirynt składa się z gigantycznych głazów oraz bardzo stromych, pionowych ścian. Przemieszczając się licznymi szczelinami i przesmykami, można odnieść realne wrażenie przebywania w ruinach pradawnego grodu. Niektóre z kamiennych murów pną się na kilkanaście metrów w górę, tworząc w samym sercu lasu magiczne, skalne miasto.

Jaskinia Lodowa w Zamczysku i niezwykłe legendy o Babiej Górze

Prawdziwą perłą tego mrocznego obszaru jest Jaskinia Lodowa, licząca około 59 metrów długości oraz 10 metrów całkowitej głębokości. To właśnie ten fascynujący obiekt regularnie przyciąga w Beskidy rzesze speleologów i miłośników dzikiej natury. Jej unikalność polega na tym, że nawet w czerwcu obserwowano w niej lodowe stalaktyty, co czyni z niej najniżej położoną jaskinię w naszym kraju potrafiącą utrzymać letnie zlodowacenie.

W bliskiej okolicy rozsiane są także nieco mniejsze formacje, takie jak Nora w Wantach, Jaskinia Strzelista czy Jaskinia w Zamczysku. Razem budują one majestatyczny, skalny wąwóz. Co ciekawe, o tej tajemniczej lokacji pisał już przed wiekami Andrzej Komoniecki w słynnym „Dziejopisie żywieckim”, otwarcie wspominając o głębokich lochach na Łysinie. Ze skalnym labiryntem wiążą się również lokalne legendy, mówiące o ukrytym, podziemnym korytarzu prowadzącym prosto na Babią Górę. Inne podania wspominają o piekarzu, który przed laty miał zamieszkiwać tutejsze groty.

Idealne miejsce dla wspinaczy. Jak dotrzeć do Zamczyska na Ścieszków Groniu?

Teren ten to jednak nie tylko urokliwa atrakcja dla spacerowiczów, ale i niezwykle cenny punkt na przyrodniczej mapie całego regionu. Skały otoczone są gęstym, bukowym lasem, w którym absolutnie nie brakuje brzóz, jarzębin oraz klonów, a dno lasu porastają paprocie i unikatowe gatunki mchów. Ze względu na te walory, w 2009 roku utworzono tu stanowisko dokumentacyjne chroniące obszar o powierzchni blisko 0,9 hektara.

Wyjątkowa rzeźba terenu kusi także wielu amatorów wspinaczki skałkowej. Na pionowych, dwunastometrowych ścianach poprowadzono kilkadziesiąt zróżnicowanych tras, z których najtrudniejsze wyceniono na wysoki poziom VI.4+ w skali Kurtyki. Jednym z największych atutów Zamczyska jest bezproblemowy dojazd, a krótka trasa od parkingu zajmuje kilkanaście minut pod górę.

Własny pojazd można wygodnie zaparkować przy remizie OSP w Łysinie, skąd czeka nas zaledwie 800-metrowy marsz. Sam szlak urozmaicają stacje Beskidzkiej Drogi Krzyżowej z wizerunkami Jana Pawła II. Na mecie na strudzonych turystów czekają fenomenalne widoki na masyw Babiej Góry i pasma Beskidu Żywieckiego. W sezonie letnim na szczycie prężnie funkcjonuje również kameralna kawiarnia, oferująca zasłużony relaks z piękną, górską panoramą w tle.