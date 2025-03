Urządzili imprezę 10 kilometrów nad ziemią. Alkohol lał się strumieniami

To miał być spokojny lot do raju. W niedzielę (9 marca) samolot Enter Air wyleciał z Katowic do egipskiego Marsa Alam. Na pokładzie było 189 pasażerów, głównie turyści. Początek rejsu przebiegał bez problemów, ale niedługo po starcie atmosfera zmieniła się w istne piekło.

Niektórzy podróżni postanowili rozpocząć wakacje jeszcze w powietrzu. Jak relacjonują świadkowie, część pasażerów zaczęła pić alkohol, który wnieśli na pokład.

Na pokładzie wybuchła prawdziwa awantura. Po wylądowaniu w Egipcie kapitan natychmiast nakazał wszystkim pozostanie na miejscach. Chwilę później na pokład weszły służby i wyprowadziły czterech najbardziej agresywnych mężczyzn.

Mężczyźni mogą mówić o dużych kłopotach. Już wiadomo, jak podała „Gazecie Wyborczej” jeden ze świadków zdarzenia, Enter Air anulował im bilety powrotne − do Polski będą musieli wracać na własną rękę. To nie koniec – linie lotnicze mogą nałożyć na nich dożywotni zakaz lotów, a lokalne władze mają prawo nałożyć na nich dodatkowe kary.

„GW” skontaktowała się z liniami Enter Air w tej sprawie. − Osoby, które łamią przepisy lotnicze, po pierwsze muszą zostać w miarę możliwości usunięte natychmiast z pokładu przez odpowiednie służby, a ponadto dostają zakaz latania na pewien określony czas. Zdarza się, że samolot musi wysadzić agresywnego pasażera na trasie, w jakimś mało przyjaznym porcie lotniczym. Ale w tych procedurach nie ma taryf ulgowych − przekazał portalowi przewoźnik.

Niebiańskim samolotem lecą w poślubną podróż Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.