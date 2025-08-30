Utonięcie 50-letniego mężczyzny w Zalewie Porajskim

Tragiczne odkrycie w Zalewie Porajskim (woj. śląskie). W sobotnie popołudnie z wody wyłowiono ciało około 50-letniego mężczyzny. Zwłoki zauważyła przypadkowa osoba i natychmiast powiadomiła służby. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Autor: Policja Myszków/ Materiały prasowe

W sobotę (30.08) około godziny 13:10 w Zalewie Porajskim (woj. śląskie) doszło do dramatycznego zdarzenia. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny w wieku około 50 lat. Dryfujące zwłoki zauważyła przypadkowa osoba, która natychmiast powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce przybyli policjanci, strażacy oraz prokurator, który nadzorował czynności prowadzone przez mundurowych. To właśnie on zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Apel o ostrożność nad wodą

Policja przypomina, że w okresie letnim szczególnie często dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Funkcjonariusze apelują o zachowanie rozwagi i ostrożności, zwłaszcza w miejscach niestrzeżonych, gdzie brak ratowników znacząco zwiększa ryzyko.

