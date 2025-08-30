Łzy i żal w Mysłowicach. Ostatnia droga Sebastiana i Artura, którzy zginęli na S7

Tragiczny wypadek na S7: bus uderzył w ciągnik koszący pobocze, zginęły cztery osoby.

Ofiary to mieszkańcy Mysłowic i Jaworzna, w tym dwóch ojców rodzin, pożegnanych przez prezydenta Mysłowic.

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków wypadku.

Bus najprawdopodobniej podczas wyprzedzania uderzył w bok ciągnika, który jechał poboczem i kosił trawę. Potem pojazd odbił się i wylądował na barierach obok ekspresówki. Jak do tego doszło na razie nie wiadomo. Niestety skutki były tragiczne. Gdy strażacy rozcinając zmiażdżone blachy busa wyciągnęli z wnętrza czterech mężczyzny okazało się, że wszyscy zginęli. Akcja resuscytacyjna nie dała nic. Bez szwanku z tego dramatu wyszedł tylko kierujący ciągnikiem. Do tej tragedii doszło ok. godz. 12.30 w poniedziałek, 25 sierpnia.

W wypadku zginęli 24-latek i 49-latek z Jaworzna oraz dwóch mieszkańców Mysłowic. Sebastian H. (+49 l.) i Artur W. (+51 l.) mieli rodziny i dzieci. Byli kumplami "z podwórka" Dariusza Wójtowicza, prezydenta Mysłowic, który pożegnał obu znajomych w internetowym wpisie.

- Śmierć dwóch ojców rodzin to ogromna tragedia, która dotyka nie tylko ich najbliższych, ale i całą naszą wspólnotę.

Składam szczere wyrazy współczucia rodzinom i bliskim Artura oraz Sebastiana. Niech na zawsze pozostaną w naszej pamięci jako wspaniali ludzie, którzy odeszli zbyt wcześnie - napisał prezydent.

Sprawę wypadku bada policja. Funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie proszą o pomoc w ustaleniu przebiegu dramatu.

- Osoby będące świadkami tego wypadku, przejeżdżające trasą ekspresową S7 od miejscowości Miechów około godziny 12:30 do momentu wypadku i widziały tor jazdy busa marki Renault, posiadały wideorejestratory lub mają wiedzę na temat tego zdarzenia i mogą pomóc w ustaleniu przyczyn oraz przebiegu zdarzeń, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie pod numerem telefonu 47 80 46 205 - apeluje podkom. Beata Soboń, oficer prasowy KPP w Jędrzejowie.

Sebastian H. i Artur W. ruszyli w sobotę, 30 sierpnia w swą ostatnią drogę, żegnani przez najbliższych, przyjaciół i znajomych. Obaj spoczęli na cmentarzu parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Mikołowskiej. Ich miejsca spoczynku utonęły w wieńcach i wiązankach kwiatów.