Ciężarówka przewróciła się na DK 88 w Gliwicach

Groźne zdarzenie we wtorkowy poranek (17 stycznia) na drodze krajowej nr 88 w Gliwicach, między zjazdem na A1 i ul. Tarnogórską. Ciężarówka przewróciła się na bok blokując wszystkie pasy w obu kierunkach. - Na szczęście nikomu nic się nie stało - mówi Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji. - Prawdopodobnie kierujący nie dostosował prędkości bądź wykonywał manewr, który doprowadził do przewrócenia pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać długo, bowiem trzeba usunąć pojazd. Wyznaczono objazdy - dodaje. Wiadomo, że miejsce, w którym doszło do zdarzenia, jest szczególnie niebezpieczne. Znajduje się tam czarny punkt. W ostatnim czasie doszło tam do karambolu z udziałem czterech pojazdów.