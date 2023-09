i Autor: UM Częstochowa

W Częstochowie pojawiły się przy przystankach tramwajowych specjalne piktogramy. Co oznaczają?

W Częstochowie na wybranych peronach tramwajowych we wrześniu pojawiły się charakterystyczne piktogramy. Po co? Odpowiedź jest prosta. Takie oznakowanie ma ułatwiać wsiadanie do tramwaju osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom z wózkami dziecięcymi.