W kradzionym volkswagenie miał całą kolekcję dowodów osobistych. Wpadł w Częstochowie

Skąd się u niego wzięły?

Gdy zobaczył policyjny radiowóz, zaczął gwałtownie zwalniać. To wzbudziło duże podejrzenia u mundurowych, więc postanowili zatrzymać kierującego osobowym volkswagenem. Intuicja nie zawiodła policjantów. Nie dość, że auto okazało się kradzione, to jeszcze w środku mundurowi znaleźli 23 dowody osobiste, które zostały przywłaszczone od innych osób. To jednak nie wszystko, co 40-letni mężczyzna miał na sumieniu.