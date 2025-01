Spis treści

Przed laty było znanym uzdrowiskiem i tętniło PRL-owskim życiem. Dziś mało się o nim mówi

Są w naszym kraju miasta, które, choć w okresie PRL-u tętniły życiem, a mieszkańców co rusz przybywało, to dziś jest całkowicie na odwrót. Idealnym tego przykładem może być sytuacja demograficzna w Jastrzębiu-Zdroju w województwie śląskim, które - co ciekawe - od połowy XIX wieku do lat 90. XX wieku funkcjonowało jako uzdrowisko. To jednak właśnie tam od lat 60. XX wieku zaczęto zauważać ogromny przyrost liczby ludności.

Jastrzębie-Zdrój w PRL-u. Mieszkańców nie brakowało!

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal forsal.pl, Jastrzębie-Zdrój doświadczyło wzrostu liczby ludności w latach 1960-1988 aż o 3443 proc. Mówimy więc tutaj o wielkim rozroście, bowiem w latach 60. w mieście żyło niecałe 3000 osób, natomiast pod koniec lat 80. było tam już ponad 100 000 mieszkańców. Ludzie przybywali do miasta z całej Polski, by pracować w kopalniach i osiedlać się na stałe w słynnych wówczas blokowiskach. Niestety widoczny jest również spadek, lecz mówimy tutaj o sytuacji w III RP. Od 1988 do 2023 roku w Jastrzębiu-Zdroju odnotowano spadek na poziomie 19 proc.

Jastrzębie-Zdrój współcześnie

Dziś Jastrzębie-Zdrój to wyjątkowa miejscowość, która, choć utraciła status uzdrowiska, to nadal posiada m.in. wypełniony dawniej przez kuracjuszy Park Zdrojowy, który został zrewitalizowany. Będąc na miejscu, nie spotkamy tłumów, co z pewnością spodoba się wielu osobom. Jednakże miasto oferuje wiele, a poniżej zamieszczamy kilka ciekawych miejsc, które warto odwiedzić:

Galeria Sztuki Współczesnej w budynku Łazienki III

Inhalatorium solankowe w Parku Zdrojowym

Filia biblioteki, czyli zabytkowa Masnówka

Carbonarium - multimedialna wystawa opowiadająca o węglu

Żelazny Szlak Rowerowy

Mural Witczaków w Jastrzębiu-Zdroju.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie kilka fotografii z Jastrzębia-Zdroju, zachęcamy do sprawdzenia!