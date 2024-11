Policja apeluje: Zdejmijcie nogę z gazu

W trzy godziny 15 kolizji. Trudne warunki atmosferyczne nie ułatwiają jazdy

Zniszczone pojazdy, spore utrudnienia w ruchu, a nawet zablokowane drogi. To efekt kilkunastu kolizji drogowych, do których doszło w Częstochowie, 14 listopada. Policja apeluje o rozsądek i dostosowanie prędkości do warunków jazdy.