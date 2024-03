Prezydent bał się o swoje życie. Grozili mu w internecie śmiercią. To miał być "głupi żart"

Ukradł kapsułki do prania, trafił na 9 lat do więzienia. Szok w Mysłowicach!

Co tam się wydarzyło?

Erotyka na ekranie to fikcja, ale nie zawsze

Świat kina to niezliczone kontrowersje, które towarzyszą tej branży, szczególnie, jeśli mowa o pikantnych scenach erotycznych w filmach. Dla niektórych Dirty Dancing, był mocno przekroczoną granicą. Prawda jest taka, że reżyserzy prześcigają się, by sceny seksu przedstawić w jak najbardziej realistycznym ujęciu. Są jednak takie filmy, w których aktorzy wcale nie udawali... W których filmach aktorzy naprawdę uprawiali seks? Lista aktorskich nazwisk, może was zaskoczyć.

Listę tych gorących filmów, znajdziecie w galerii poniżej:

Ci aktorzy uprawiali prawdziwy seks w filmie

Pierwsza produkcja filmowa, w której aktorzy nie udawali scen seksu ukazała się 1969 roku. Bez udawania i bez cenzury. A film pochodzi z dorobku Andy'ego Warhola. Oczywiście chodzi o "Blue Movie".

Prawdziwy seks przed kamerą, to nie lada wyzwanie dla aktorów, bowiem sceny kręcone są w obecności czasami nawet kilkunastu osób, choć zwykle produkcja stara się ograniczyć do minimum ilość osób, które w tym czasie mogą być na planie. W historii kina zdarzały się wyjątki, kiedy to reżyser nie wyobrażał sobie swojego dzieła bez prawdziwej erotyki. Postanowiliśmy przybliżyć wam kilka produkcji, w których bohaterowie zdaniem ich twórców uprawiali prawdziwy seks.

Źródło: Eska.pl