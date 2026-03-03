Usłyszała rytmiczny dźwięk. Gdy wybudziła się po operacji nie mogła uwierzyć. Wzruszające rozmowy o transplantologii

Młodzież ze szkół średnich spotka się w Katowicach

Stolica województwa śląskiego już po raz drugi pełni rolę gospodarza tego wyjątkowego wydarzenia edukacyjnego. Podczas poprzedniej edycji w katowickim Spodku pojawili się uczniowie reprezentujący aż 47 szkół ponadpodstawowych z regionu, by czerpać wiedzę od ekspertów medycznych i koordynatorów transplantacyjnych. Organizatorzy liczą na powtórzenie tego sukcesu frekwencyjnego, wierząc w otwartość młodego pokolenia na trudne, ale niezwykle ważne rozmowy o darowaniu życia i świadomej donacji narządów.

– Województwo śląskie jest bliskie naszym sercom. To tutaj 15 lat temu rozpoczęła się nasza przygoda z Biegiem po Nowe Życie. Jubileusz chcemy świętować z młodzieżą – mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Forum Młodych i współtwórca projektu. – Przez dwie godziny będziemy rozmawiać z lekarzami transplantologami, koordynatorami oraz osobami po przeszczepieniu. Wspólnie wysłuchamy historii walki z chorobą i opowieści o nowym życiu. Podziękujemy także wszystkim dawcom i ich rodzinom za dar życia – dodaje.

Przemysław Saleta o osobistym wymiarze transplantacji

Wśród zaproszonych gości znajdzie się Przemysław Saleta, znany sportowiec, który od lat pełni funkcję ambasadora Biegu po Nowe Życie. Jego zaangażowanie w promowanie idei transplantologii wynika z głębokich przeżyć osobistych. Niemal dwie dekady temu kick-bokser zdecydował się na heroiczny krok i oddał własną nerkę swojej córce Nicole, udowadniając, że przeszczep rodzinny jest bezpieczną drogą do ratowania zdrowia najbliższych.

– Większości osób przeszczepy kojarzą się z chorobą, a powinny przede wszystkim ze zdrowiem. W Polsce wciąż wykonuje się zbyt mało przeszczepów rodzinnych. Ludzie obawiają się, że po oddaniu narządu będą żyli „na pół gwizdka”. Tymczasem zwykle bardzo szybko wracają do normalnej aktywności i mają świadomość, że podarowali komuś bliskiemu normalne życie – podkreśla Saleta.

Jadwiga Noga i jej nowe życie po operacji

Na scenie pojawi się również mieszkanka Bielska-Białej, Jadwiga Noga, której życie od najmłodszych lat naznaczone było ciężką chorobą. Ratunkiem dla niej okazała się operacja przeprowadzona w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kobieta wspomina moment przebudzenia po zabiegu, gdy usłyszała rytmiczny dźwięk, który okazał się mocnym biciem jej nowego, zdrowego serca. Dziś cieszy się pełnią życia i chętnie dzieli się swoim świadectwem z młodymi ludźmi.

– Dla mnie obecność na forum to szansa, by powiedzieć młodzieży, czym naprawdę jest transplantacja i jak wielkie ma znaczenie – mówi.

Szczegóły organizacyjne wydarzenia w Spodku

Forum odbywające się pod hasłem „Bo Nowe jest Nadzieją” zaplanowano w godzinach od 11.00 do 13.00, a współgospodarzem inicjatywy jest Miasto Katowice. Uczestnicy odwiedzający stolicę aglomeracji mogą dodatkowo skorzystać z darmowej aplikacji Katowice City Break. To cyfrowe narzędzie ułatwia zwiedzanie najciekawszych atrakcji, prowadząc gości po kluczowych punktach na mapie miasta.