W takim meczu, zawsze staram się przekazać moje doświadczenie, które miałem jako zawodnik i trener. Oni wszystko rozumieją, wiedzą, co mówię, ale dopóki nie przeżyjesz tej chwili, nigdy się nie dowiesz jak to naprawdę jest. Dlatego ważne jest, aby potwierdzili w grze, że moje słowa miały sens. Następnym razem, gdy powiem coś podobnego, będą mogli do tego nawiązać i mieć dodatkowe doświadczenie, które pomoże im być lepszymi. To stresujące, ale musisz to przeżyć, by dorosnąć – powiedział Nikola Grbić.