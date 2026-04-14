Wielki pożar w Lędzinach na Śląsku! Na miejscu pracowało 52 strażaków [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
PAP
2026-04-14 6:12

Pożar nieużytków, który wybuchł w poniedziałek, 13 kwietnia w Lędzinach (woj. śląskie), objął obszar około 11 hektarów. Jak poinformowała w późnych godzinach wieczornych straż pożarna, sytuacja została już opanowana. Szczegóły poniżej.

Pożar objął powierzchnię około 11 hektarów nieużytków
  • W Lędzinach wybuchł pożar nieużytków, który objął znaczną powierzchnię.
  • W akcji gaśniczej brało udział 13 zastępów straży pożarnej, a ogień opanowano wieczorem.
  • Strażacy przypominają o zagrożeniach związanych z wypalaniem traw i konsekwencjach prawnych.

Pożar nieużytków w Lędzinach. Ogień objął 11 hektarów

Pożar objął powierzchnię około 11 hektarów nieużytków. Sytuacja została opanowana – podała wieczorem straż pożarna. O zdarzeniu poinformował burmistrz Lędzin Marcin Majer, który wieczorem zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Przekazał, że ogień pojawił się w rejonie ulic Folwarcznej i Goławieckiej, na granicy z Chełmem Śląskim.

Jak podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, do akcji gaśniczej skierowano 13 zastępów, czyli łącznie 52 strażaków. Według wstępnych ustaleń płomienie objęły około 11 hektarów, zajmując trawy oraz pojedyncze drzewa. Około godziny 22.30 pożar został opanowany, a strażacy przystąpili do dogaszania terenu. Obszar objęty pożarem jest monitorowany z powietrza przy użyciu drona.

Wypalanie traw wciąż groźne. Tysiące pożarów i ranni, strażacy apelują o rozsądek

Na początku marca, podobnie jak w poprzednich latach, strażacy zainaugurowali ogólnopolską akcję „Stop pożarom traw”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z podpalania nieużytków oraz ograniczenie procederu wypalania traw, który nasila się wiosną. Strażacy przypominają, że takie działania nie poprawiają jakości gleby, a prowadzą do śmierci wielu zwierząt i stanowią realne zagrożenie dla ludzi. Dodatkowo są niezgodne z prawem i mogą skutkować karą grzywny sięgającą nawet 30 tys. zł.

W 2025 roku na terenie województwa śląskiego odnotowano 2742 pożary traw i nieużytków rolnych, które objęły łącznie ponad 477 hektarów. W ich wyniku poszkodowanych zostało 12 osób, w tym jedno dziecko.

