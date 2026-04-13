Ciało w Wiśle na warszawskiej Białołęce. Będą ustalać, kim jest zmarły

Zuzanna Sekuła
2026-04-13 22:44

Makabryczne znalezisko na terenie warszawskiej Białołęki. Z nurtu Wisły w pobliżu ulicy Odkrytej wyłowiono ciało mężczyzny w bardzo zaawansowanym stadium rozkładu – podał profil Miejski Reporter. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy próbują ustalić tożsamość ofiary i zbadać okoliczności tragedii.

Autor: Archiwum serwisu
  • W rejonie promu Dudek na warszawskiej Białołęce odkryto zwłoki mężczyzny w silnym stadium rozkładu.
  • Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce i pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego oraz przebiegu zdarzeń.
  • Szczegółowa sekcja zwłok będzie kluczowa do wskazania przyczyny śmierci i pomoże śledczym rozwikłać tę zagadkę.
Ciało w Wiśle na Białołęce. Służby zabezpieczyły teren

Do ponurego odkrycia doszło w poniedziałkowe popołudnie na wysokości przeprawy promowej Dudek przy ulicy Odkrytej. Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby, w tym wyspecjalizowany patrol policji rzecznej. W nurcie rzeki znajdowało się ciało mężczyzny w bardzo zaawansowanym stadium rozkładu. Jak przekazał profil Miejski Reporter powołujący się na relację naocznego świadka, denat miał na sobie granatową koszulkę. Mundurowi błyskawicznie odgrodzili teren, aby dokładnie zabezpieczyć wszelkie ślady i nie dopuścić osób postronnych.

Na obecnym etapie personalia zmarłego pozostają nieznane. Śledczy będą teraz dążyć do ustalenia jego tożsamości oraz szczegółowych okoliczności i bezpośredniej przyczyny zgonu. Kluczowym krokiem będzie sprawdzenie policyjnych baz danych pod kątem osób zaginionych w ostatnim czasie. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Zaplanowana autopsja ma dać odpowiedzi na najważniejsze pytania i pomóc organom ścigania w rozwiązaniu sprawy.

Źródło: Miejski Reporter

Ciało zostało wyłowione z rzeki, a śledczy próbują teraz ustalić, kim był zmarły i jak znalazł się w wodzie
