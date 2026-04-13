Ciało w Wiśle na warszawskiej Białołęce. Będą ustalać, kim jest zmarły

W rejonie promu Dudek na warszawskiej Białołęce odkryto zwłoki mężczyzny w silnym stadium rozkładu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce i pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłego oraz przebiegu zdarzeń.

Szczegółowa sekcja zwłok będzie kluczowa do wskazania przyczyny śmierci i pomoże śledczym rozwikłać tę zagadkę.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Ciało w Wiśle na Białołęce. Służby zabezpieczyły teren

Do ponurego odkrycia doszło w poniedziałkowe popołudnie na wysokości przeprawy promowej Dudek przy ulicy Odkrytej. Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby, w tym wyspecjalizowany patrol policji rzecznej. W nurcie rzeki znajdowało się ciało mężczyzny w bardzo zaawansowanym stadium rozkładu. Jak przekazał profil Miejski Reporter powołujący się na relację naocznego świadka, denat miał na sobie granatową koszulkę. Mundurowi błyskawicznie odgrodzili teren, aby dokładnie zabezpieczyć wszelkie ślady i nie dopuścić osób postronnych.

Na obecnym etapie personalia zmarłego pozostają nieznane. Śledczy będą teraz dążyć do ustalenia jego tożsamości oraz szczegółowych okoliczności i bezpośredniej przyczyny zgonu. Kluczowym krokiem będzie sprawdzenie policyjnych baz danych pod kątem osób zaginionych w ostatnim czasie. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Zaplanowana autopsja ma dać odpowiedzi na najważniejsze pytania i pomóc organom ścigania w rozwiązaniu sprawy.

Źródło: Miejski Reporter