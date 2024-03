Wielkie Derby Śląska. Kuriozalne oświadczenie Górnika Zabrze. "Winę za zniszczenia ponoszą organizatorzy"

Wielka likwidacja szkół w woj. śląskim. 12 placówek w całym regionie zniknie. Co z dziećmi?

W sobotę 16 marca 2024 roku po piętnastu latach przerwy na Stadionie Śląskim odbył się mecz między Ruchem Chorzów a Górnikiem Zabrze. Wielkie Derby Śląska zakończyła się zwycięstwem Górnika i... zdewastowanym zapleczem sektora gości w Kotle Czarownic. Trwa szacowanie strat i ustalanie sprawców zniszczeń.

Tuż po meczu oświadczenie wydał Ruch Chorzów.

"Wstępne oględziny dokonane krótko po meczu derbowym przez przedstawicieli Stadionu Śląskiego i Ruchu wykazały znaczne zniszczenia w sektorze gości. Trwa szacowanie strat" - czytamy w oświadczeniu.

Zdewastowane zostały toalety, w których wyrywano drzwi, kabiny WC, grzejniki, kafelki ze ścian. Wyłamane zostało wejście do znajdującej się na terenie sektora gości serwerowni. Już teraz wiadomo, że sektor zostanie zamknięty na najbliższe trzy miesiące. W tym czasie wszystkie zniszczenia mają zostać naprawione. W poniedziałek, 18 marca zorganizowano konferencję prasową, nie pojawili się na niej przedstawiciele Górnika Zabrze.

- Doszło do olbrzymiej dewastacji – zarówno infrastruktury teleinformatycznej stadionu, jak i łazienek. Wyrwano w nich wszystkie drzwi. Podwójne metalowe drzwi zabezpieczające serwerownię zostały złamane dosłownie na pół – opisywał podczas konferencji Adam Strzyżewski, dyrektor Stadionu Śląskiego.

- Nagłówki w prasie różnie wyglądają, a chciałbym, byśmy wszyscy mieli jedną retorykę: to nie kibice – bo kibice to rzesza wspaniałych ludzi na całym świecie – tylko pseudokibice Górnika Zabrze zniszczyli, zdewastowali sektor gości - podkreślił Strzyżewski.

Wstępne oględziny dokonane krótko po meczu derbowym przez przedstawicieli Stadionu Śląskiego i Ruchu wykazały znaczne zniszczenia w sektorze gości. Trwa szacowanie strat.Oświadczenie Klubu 📝🔗https://t.co/uwkoZB9FiM pic.twitter.com/6S1DI2TGZJ— Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) March 17, 2024

Co ciekawe Klub z Zabrza wystosował oświadczenie, przekonując, że żaden jego przedstawiciel nie brał po derbach udziału w oględzinach sektora gości. Klub w oświadczeniu odniósł si również do zniszczeń w sektorze gości.

"Dnia 18.03.2024 r. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu z władzami Stadionu Śląskiego w sprawie stanu obiektu po 123. Wielkich Derbach Śląska. Górnik Zabrze nie powinien ponosić odpowiedzialności za brak właściwego nadzoru organizatora imprezy masowej.Z naszych informacji wynika, że do zniszczeń doszło w momencie, gdy kibice Ruchu Chorzów próbowali sforsować bramę i wtargnąć na sektor Górnika. Ochrona skoncentrowała się przede wszystkim na powstrzymywaniu kibiców organizatora. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zarówno przed meczem, jak i po zakończeniu spotkania, biuro bezpieczeństwa Górnika Zabrze nie zostało poinformowane i tym samym nie uczestniczyło w protokolarnym odbiorze oraz zdaniu sektora gości, co stanowi standardową procedurę. Mamy nadzieję, że dzięki zapisom z kamer monitoringu, służby bezpieczeństwa szybko ustalą wszystkich sprawców aktów wandalizmu i pociągną ich do odpowiedzialności" - czytamy w oświadczeniu Górnika Zabrze.