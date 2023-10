Wierni mają dość i piszą do papieża. Po skandalu z orgią chcą odwołania biskupa!

Po seksualnym skandalu na parafii wierni oczekują zmian

Emocje, które wzbudził wybuch seksualnej afery w parafii w Dąbrowie Górniczej, nadal nie maleją. Przypomnijmy - 20 września "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że mieszkaniu należącym do Bazyliki pw. NMP Anielskiej ksiądz Tomasz Z. urządził gejowską orgię, na którą zamówiono męską prostytutkę. Sprawa ujrzała światło dzienne, bowiem jeden z uczestników seksualnej imprezy stracił przytomność i konieczna była interwencja ratowników medycznych oraz policji. W sprawie toczy się śledztwo, a ks. Tomasz Z. został pozbawiony wszelkich funkcji kościelnych oraz oddelegowany do zamieszkania poza parafią. Kuria sosnowiecka w kilku oświadczeniach zapewniała, że zrobi wszystko, by ukarać "sprawców zgorszenia". To jednak - jak można zauważyć - nie usatysfakcjonowało do końca zbulwersowanych wiernych, którzy domagają się odwołania bp Grzegorza Kaszaka z funkcji, którą pełni!

Wściekli wierni piszą do papieża. Chcą odwołania bp Grzegorza Kaszaka

6 października 2023 r. w Internecie powstała petycja skierowana do papieża Franciszka i przewodniczącego KEP w Polsce, abp Stanisława Gądeckiego - wierni domagają się w niej odwołania biskupa diecezji sosnowieckiej, Grzegorza Kaszaka. W swoim apelu wskazują na wieloletnie skandale dotyczące diecezji sosnowieckiej, które były zamiatane pod dywan, a których wymiar jest druzgocący i wpływający na kondycję Kościoła. W piśmie do papieża wymieniona jest nie tylko afera z orgią, ale także tragedia związana z zabójstwem młodego diakona, którego dopuścił się ksiądz Robert. Po tym morderstwie duchowny rzucił się pod koła pociągu w Sosnowcu, a sprawa do dziś ma wiele niewiadomych. Petycję podpisało już niemal 1300 osób, na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępnił ją także Tomasz Terlikowski, katolicki dziennikarz i publicysta. Poniżej przedstawiamy treść apelu wiernych.

Treść petycji o odwołanie bp Grzegorza Kaszaka

Drogi Ojcze Święty,

"Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą" (Łk 19,40)

W erze, w której prawda często jest zakłócana, a nasze wartości są poddawane próbie,z sercem przepełnionym bólem, ale i nadzieją, zwracamy się do Ciebie, Ojcze Świętyz prośbą o interwencję w Diecezji Sosnowieckiej.Nasza wiara, choć czasami trudna, zawsze prowadziła nas ku prawdzie i sprawiedliwości. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy Twojej pomocy, by odzyskać zaufanie do Kościoła, które wielu z nas utraciło, co więcej - to zaufanie utracili Ci, którzydo tej pory stawali w obronie tak kościoła lokalnego, jak i księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka.

Nie możemy milczeć i nie reagować w obliczu długoletnich skandali, którejuż bardziej nie mogą nadszarpnąć reputacji Kościoła, bo ta reputacja zostałabezpowrotnie utracona... nie tracimy jednak wiary, że można ją odbudować!

Nie możemy milczeć, kiedy bulwersujące nas skandale od lat nie są wyjaśniane, nie możemy milczeć, kiedy ginie Diakon oddany Bogu, nie możemy milczećkiedy skandale seksualne szarpią Ciało Chrystusa, nie możemy milczeć, kiedy nie widzimy reakcji na nasze skargi dotyczące konkretnych, bulwersujących przypadków wśród księży.

W świetle niedawnych wydarzeń, które wstrząsnęły nie tylko sercami wiernych, ale każdego, kto wierzy w ludzką godność i prawość, wzywamy Biskupa Sosnowieckiego, Grzegorza Kaszaka, do podjęcia najtrudniejszej decyzji w swojej posłudze - rezygnacji.

Wzywamy do utworzenia watykańskiej komisji, aby prawda została ujawniona, a sprawiedliwość triumfowała. Apelujemy o powołanie komisji z udziałem osób świeckich, która przywróci wiarę w przejrzystość i uczciwość naszego Kościoła.

Apelujemy o mianowanie nowego Biskupa. Prosimy o wprowadzenie nowego Pasterza, który pomoże przewodniczyć procesowi uzdrawiania, przywracając wiarę i nadzieję w sercach poranionych ludzi.

Głęboko wierzymy, że każdy zasługuje na prawdę, uczciwość i sprawiedliwość. Dziś, razem jako ludzie dobrej woli, stajemy w obronie tych wartości. Z głęboką nadzieją i wiarą w lepsze jutro, z głęboką nadzieją na oczyszczenie i uzdrowienie Kościoła Diecezji Sosnowieckiej.

Wierni Diecezji Sosnowieckiejoraz Ci, którym dobro Kościoła w Polsce nie jest obojętne"