Wjechał ciągnikiem na tory mimo czerwonego światła. Kamera uchwyciła wszystko

Do zdarzenia doszło 17 września w okolicach południa. To właśnie wtedy kierowca ciągnika rolniczego, mimo włączonej sygnalizacji świetlnej, postanowił przejechać przez tory w rejonie przystanku Pszczyna Czarków. Jego manewr zakończył się utknięciem na przejeździe i uszkodzeniem rogatki podczas próby wycofania pojazdu. Szczegóły zdarzenia opisują Polskie Linie Kolejowe S.A.

„17 września około godz. 12:00 kierowca ciągnika zignorował migające czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowo-drogowy w sąsiedztwie przystanku Pszczyna Czarków. Zatrzymał pojazd w strefie przejazdu, a następnie podczas wycofywania uszkodził rogatkę” - czytamy w komunikacie Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na szczęście całą sytuację zauważyli pracownicy wykonujący w pobliżu prace porządkowe. Nie wahali się ani chwili i natychmiast skorzystali z procedury ratunkowej, wykorzystując Żółtą Naklejkę PLK.

- Skorzystali z Żółtej Naklejki PLK i przekazali informację o zdarzeniu dyżurnym ruchu. Dzięki temu możliwe było ograniczenie prędkości nadjeżdżającego pociągu i zachowanie bezpieczeństwa

- informują Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dzięki ich interwencji dyżurny ruchu mógł ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który odpowiednio zmniejszył prędkość, unikając zderzenia.

Konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania

Choć tym razem udało się uniknąć najgorszego, nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy ciągnika nie pozostało bez konsekwencji. Jak podają PLK, w wyniku zdarzenia uszkodzony został bezpiecznik drąga rogatkowego.

- Do czasu jego naprawy opóźnione zostały trzy pociągi, a straty oszacowano na około 1800 zł

-podsumowują kolejarze.

Żółta Naklejka PLK ratuje życie. Jak z niej korzystać?

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest znajomość zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Polskie Linie Kolejowe przypominają, że „migające czerwone światło oznacza bezwzględny nakaz zatrzymania”. Kolejarze podkreślają, że „nie wolno przejeżdżać pod zamykającymi się rogatkami, omijać półrogatek ani wjeżdżać na przejazd, jeśli nie ma możliwości bezpiecznego zjazdu z torów”.

W sytuacji kryzysowej kluczowa jest wiedza o Żółtej Naklejce PLK, która znajduje się na każdym przejeździe w Polsce. Co na niej znajdziesz?

Indywidualny numer przejazdu, który pozwala służbom precyzyjnie zlokalizować miejsce zdarzenia.

Numer alarmowy 112, na który należy dzwonić, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie.

Numer do służb technicznych PLK, służący do zgłaszania awarii, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia.

PLK przypominają również, że „jeśli samochód lub inny pojazd zostanie unieruchomiony na przejeździe, należy jak najszybciej opuścić strefę torów. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia można i należy wyłamać rogatkę”.