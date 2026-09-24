Uderzył w dwa auta i uciekł. Potem ruszył do ucieczki przed policją. Był kompletnie pijany

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-24 20:48

Najpierw uderzył w dwa zaparkowane samochody i odjechał, a chwilę później zaczął uciekać przed policją. 35-letni kierowca nie reagował na sygnały radiowozu, gwałtownie przyspieszył i próbował zgubić funkcjonariuszy. Pościg zakończył się, gdy w jego fiacie uszkodziło się koło. Policjanci dopadli kierowcę i wyciągnęli go z samochodu. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu.

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Autor: KMP Bytom/ Materiały prasowe

Uderzył w zaparkowane auta i odjechał

Dyżurny bytomskiej policji otrzymał w niedzielę wieczorem zgłoszenie dotyczące kierowcy, który uszkodził dwa zaparkowane samochody, a następnie odjechał.

Informacja o poszukiwanym sprawcy kolizji trafiła między innymi do policyjnych wywiadowców. Funkcjonariusze podczas patrolu w rejonie ulic Krzyżowej oraz Cyryla i Metodego zauważyli srebrny samochód, który odpowiadał opisowi poszukiwanego pojazdu. Auto miało wyraźne i poważne uszkodzenia karoserii.

Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli.Po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący nie zamierzał jednak wykonywać poleceń funkcjonariuszy. Zignorował sygnały radiowozu, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Policjanci ruszyli za nim. Kierowca kontynuował jazdę, próbując uniknąć zatrzymania.

Pościg zakończył się w momencie, gdy podczas jednego z manewrów doszło do uszkodzenia koła Fiata. Awaria znacząco ograniczyła możliwość dalszej ucieczki.

Funkcjonariusze wykorzystali sytuację. Wybiegli z radiowozu, dopadli uciekający samochód, błyskawicznie wyciągnęli kluczyki ze stacyjki i obezwładnili kierującego.

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Prawie 2,5 promila alkoholu

Szybko wyszło na jaw, dlaczego kierowca za wszelką cenę próbował uniknąć kontroli. Badanie trzeźwości wykazało, że 35-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie spędził noc.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Ostateczna kara dla 35-latka będzie zależała od decyzji sądu.

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Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Zgodnie z przepisami kierowca, który nie zatrzymuje pojazdu do kontroli i kontynuuje jazdę, może zostać skazany na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, czyli przy zawartości alkoholu przekraczającej 0,5 promila we krwi, również stanowi przestępstwo. Kierowcy grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

W tym przypadku 35-latek odpowie również za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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