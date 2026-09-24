Pogoda dla Katowic: 25-27 września

Koniec tygodnia w Katowicach upłynie pod znakiem wyraźnej zmiany pogody. Prognozy na dni od 25 do 27 września pokazują, że po chłodnym i wilgotnym początku weekendu, aura stanie się znacznie bardziej sprzyjająca. Temperatura będzie stopniowo rosnąć, a deszczowe chmury ustąpią miejsca suchej pogodzie, choć niekoniecznie słonecznej.

Deszczowy i chłodny piątek w Katowicach

Piątek będzie najchłodniejszym i jedynym deszczowym dniem tego weekendu. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 13 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 8°C. Mieszkańcy powinni przygotować się na słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Sobota przyniesie poprawę aury

Już w sobotę pogoda w Katowicach pokaże zupełnie inne oblicze. Przede wszystkim znikną opady deszczu, co będzie kluczową zmianą. Temperatura wyraźnie wzrośnie – w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą nawet 18 stopni. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 10°C. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr nieco osłabnie.

Niedziela najcieplejsza, ale z chmurami

Zwieńczeniem weekendu będzie ciepła niedziela. To właśnie wtedy odnotujemy najwyższą temperaturę, sięgającą około 19 stopni Celsjusza. Dzień upłynie bez deszczu, jednak słońce może mieć problem z przebiciem się przez gęstą warstwę chmur – prognozowane jest duże zachmurzenie. Noc z niedzieli na poniedziałek znów będzie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 8°C. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością zbliżoną do 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Piątkowa, deszczowa aura może skutecznie zniechęcić do aktywności na zewnątrz. To dobry moment, by postawić na zwiedzanie miejsc pod dachem, wizytę w galerii sztuki lub spotkanie ze znajomymi w jednej z lokalnych kawiarni. Z kolei sobota i niedziela to już zupełnie inna historia. Brak deszczu i znacznie wyższe temperatury będą idealnymi warunkami do spacerów po miejskich parkach czy odkrywania uroków centrum. Mimo sporego zachmurzenia w niedzielę, pogoda będzie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather