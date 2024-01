To była zemsta!

Wjechał w cieżarówkę, żeby zabić żonę. Przy ogłaszaniu wyroku nie mrugnął nawet okiem

"Ja ci kur..., pokażę, jak się robi na złość" - wysyczał Robert M. (40 l.) do swej małżonki Małgorzaty, która siedziała na fotelu pasażera, i gwałtownie skręcił kierownicą samochodu w lewo, wcisnął gaz do dechy i wjechał pod nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę. Kia z impetem uderzyła w potężnego MAN-a. To nie był wypadek. W taki sposób mężczyzna chciał zemścić się na żonie, bo ta wytoczyła mu sprawę o znęcanie się.