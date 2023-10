i Autor: Urząd Gminy Ożarowice TOP 10 najbogatszych wsi w województwie śląskim w 2022 roku

Najbogatsze wsie na Śląsku

Wsie z woj. śląskiego są bogatsze od wielu miast. Ranking czasopisma "Wspólnota"

Jeśli ktoś powiedziałby, że mała wieś może być niemal tak bogata, jak stolica województwa śląskiego, to nikt by mu nie uwierzył. Jednak ranking czasopisma "Wspólnota" wprost pokazuje, że tak jest. Co więcej, wiele miast w śląskiem jest biedniejszych od najbogatszych wsi z tego regionu.