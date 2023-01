Wybuch gazu w Katowicach. Zawaliła się 3-kondygnacyjna kamienica

Trwa akcja ratownicza po wybuchu gazu w Katowicach-Szopienicach, który doprowadził do zawalenia 3-kondygnacyjnego budynku. Do eksplozji doszło w piątek, 27 stycznia, ok. godz. 8.30. Spod gruzów udało się wydobyć 7 osób, w tym dwoje dzieci, z których trzy zostały zabrane karetkami pogotowia do szpitala. Na gruzowisku mogą się jednak znajdować inne ranne osoby, w związku z czym trwają działania służb. - Na miejscu jest obecnie 15 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju - mówi mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka KW PSP w Katowicach.

Świadek wybuchu sam odgrzebywał rannych

Zanim na miejsce dotarli strażacy, poszkodowanym wyniku wybuchu gazu w Katowicach-Szopienicach pomagali świadkowie zdarzenia.

- Wszedłem do budynku i próbowałem pomóc osobom, które były tam w środku uwięzione. Była kobieta z dzieckiem, był mężczyzna oczywiście, który tak samo był przysypany gruzem do połowy, więc próbując odgrzebać gruz, wyciągnąć go stamtąd, zobaczyłem dookoła, czy wszystko jest w porządku (...) Zacząłem odgrzebywać do momentu, aż przyjechała straż - relacjonuje Radio Katowice mężczyzna, który pomagał ocalałym po eksplozji.

Do wybuchu gazu w Katowicach-Szopienicach doszło w budynku, który należy do miejscowej parafii ewangelickiej. Poszkodowane w wyniku eksplozji zostały również sąsiednie obiekty, w tym szkoła. Służby ewakuowały na czas działań z sąsiednich terenów kilkaset osób.

